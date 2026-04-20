Nowe badania sugerują, że poranna kawa może przynieść więcej korzyści niż tylko pobudzenie. Naukowcy odkryli, że kofeina może tymczasowo wspierać funkcje pamięci, zwłaszcza w sytuacjach niedoboru snu. Wyniki eksperymentów przeprowadzonych na myszach rzucają nowe światło na związek między snem, kofeiną i kondycją mózgu.

Czy kawa może poprawić pamięć po nieprzespanej nocy? Oto, co mówią badania

Badania na myszach wykazały, że kofeina może częściowo odwracać negatywne skutki niedoboru snu na pamięć społeczną i funkcjonowanie mózgu.

Kofeina działa poprzez blokowanie receptorów adenozyny, co może zwiększać aktywność neuronów w hipokampie - obszarze odpowiedzialnym za pamięć.

Naukowcy podkreślają, że choć kofeina może tymczasowo wspierać pamięć po nieprzespanej nocy, nie zastąpi regularnego i wysokiej jakości snu.

Więcej najważniejszych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Znaczenie snu dla zdrowia i pamięci

Sen odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia fizycznego i psychicznego. Eksperci coraz częściej podkreślają, że obok prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej, to właśnie odpowiednia ilość snu stanowi fundament dobrego samopoczucia. Niestety, szacuje się, że aż 37 procent dorosłych nie przesypia zalecanych siedmiu do dziewięciu godzin na dobę. Przewlekły niedobór snu może prowadzić do rozwoju chorób przewlekłych i wpływać na funkcjonowanie niemal każdego układu w organizmie, w tym serca, gospodarki hormonalnej, metabolizmu i odporności. Szczególne znaczenie sen ma dla mózgu i procesów związanych z uczeniem się oraz zapamiętywaniem.

Hipokamp i pamięć społeczna

Jednym z kluczowych obszarów mózgu odpowiedzialnych za tworzenie wspomnień jest hipokamp. To właśnie tam znajdują się neurony wspierające tzw. pamięć społeczną, czyli zdolność rozpoznawania i zapamiętywania osób, z którymi mieliśmy kontakt. Najnowsze badania sugerują, że nawet krótkotrwały niedobór snu może zaburzać funkcjonowanie tego systemu, utrudniając tworzenie wspomnień społecznych.

Zazwyczaj mówi się, że dla poprawy jakości snu należy ograniczyć spożycie kofeiny, ponieważ może ona utrudniać zasypianie i pogarszać jakość snu. Jednak wyniki najnowszych badań opublikowanych w czasopiśmie Neuropsychopharmacology wskazują, że relacja między snem, kofeiną a funkcjonowaniem mózgu jest bardziej złożona, szczególnie w sytuacjach, gdy sen jest już zaburzony.

Przebieg badania

Aby sprawdzić, jak niedobór snu wpływa na pamięć społeczną i czy kofeina może mieć tu znaczenie, naukowcy przeprowadzili eksperyment na 119 myszach. Zwierzęta miały zapewniony normalny dostęp do pożywienia, wody i typowego cyklu snu. Przed rozpoczęciem badania jedna grupa myszy otrzymywała kofeinę w wodzie przez tydzień. Następnie część zwierząt pozbawiono snu na pięć godzin, podczas gdy inne spały normalnie. Po tych interwencjach oceniano wpływ niedoboru snu na mózg i procesy zapamiętywania - zarówno z kofeiną, jak i bez niej.

Naukowcy skupili się na kilku aspektach:

Pamięć społeczna - sprawdzano, czy myszy rozpoznają znane im osobniki.

- sprawdzano, czy myszy rozpoznają znane im osobniki. Funkcjonowanie mózgu - mierzono, jak skutecznie komórki nerwowe w hipokampie wzmacniają połączenia, co jest kluczowe dla tworzenia wspomnień.

- mierzono, jak skutecznie komórki nerwowe w hipokampie wzmacniają połączenia, co jest kluczowe dla tworzenia wspomnień. Chemia mózgu - analizowano poziom białek związanych z pamięcią i uczeniem się, w tym receptorów adenozyny A1.

- analizowano poziom białek związanych z pamięcią i uczeniem się, w tym receptorów adenozyny A1. Wpływ kofeiny - porównywano wyniki, aby ocenić, czy kofeina może łagodzić skutki niedoboru snu.

Wyniki eksperymentu

Zgodnie z oczekiwaniami, niedobór snu negatywnie wpłynął na procesy związane z pamięcią w mózgu myszy. Zaobserwowano zmniejszoną aktywność hipokampu oraz wzrost poziomu receptorów adenozyny A1, które są powiązane z uczuciem senności i spadkiem aktywności neuronów.

Co ciekawe, kofeina wydawała się odwracać wiele z tych efektów. Działa ona jako antagonista receptorów adenozyny - blokuje ich działanie, co może zmniejszać uczucie senności i zwiększać aktywność neuronów. W badaniu myszy, które otrzymywały kofeinę, wykazywały poprawę zarówno w funkcjonowaniu mózgu, jak i w pamięci społecznej, nawet po niedoborze snu.

Kofeina a pamięć - co to oznacza?

Adenozyna to związek, który gromadzi się w mózgu w ciągu dnia i sprzyja zasypianiu. Gdy wiąże się z receptorami A1, spowalnia aktywność mózgu. Kofeina blokuje ten proces, co tłumaczy jej pobudzające działanie i - jak sugeruje badanie - potencjalny wpływ na funkcje pamięciowe w sytuacji niedoboru snu.

Warto jednak podkreślić, że badanie przeprowadzono na myszach, a dawki kofeiny oraz szczegółowe pomiary nie są bezpośrednio przekładalne na ludzi. Niemniej, niektóre wcześniejsze badania z udziałem ludzi sugerowały podobne zależności - poranna kawa może poprawiać wyniki w zadaniach pamięciowych, zwłaszcza tych wymagających uwagi i przetwarzania informacji. Inne badania obserwacyjne wykazały, że osoby regularnie spożywające więcej kofeiny osiągają lepsze wyniki w testach pamięci i funkcji wykonawczych.

Chociaż kofeina może przynosić krótkotrwałe korzyści poznawcze - co potwierdzają zarówno badania na zwierzętach, jak i niektóre badania na ludziach - nie zastąpi ona regularnego, wysokiej jakości snu. Poranna kawa może pomóc poczuć się bardziej pobudzonym i poprawić koncentrację po nieprzespanej nocy, ale długofalowo to właśnie sen pozostaje kluczowy dla zdrowia mózgu i pamięci.

Aby wspierać zarówno sen, jak i funkcje poznawcze, warto zadbać o codzienne nawyki:

Utrzymywać stały harmonogram snu.

Ograniczać korzystanie z urządzeń elektronicznych przed snem.

Spędzać czas na świeżym powietrzu w ciągu dnia.

Wprowadzić relaksujące rytuały przed snem.

Należy także pamiętać, że spożywanie kofeiny zbyt późno może utrudniać zasypianie, co może prowadzić do błędnego koła: gorszy sen - większa potrzeba kofeiny - jeszcze gorszy sen.

Nowe badania podkreślają, jak ważny jest sen dla zdrowia mózgu i pamięci. Kofeina może tymczasowo łagodzić niektóre skutki niedoboru snu, ale nie zastąpi regularnego odpoczynku. Długoterminowo to właśnie dobry sen pozostaje najważniejszym czynnikiem wspierającym pamięć, jasność umysłu i ogólne zdrowie mózgu.

źródło: eatingwell.com