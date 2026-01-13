Czy filiżanka palonej kawy może stać się sprzymierzeńcem w walce z cukrzycą typu 2? Zespół naukowców z Chin donosi o przełomowym odkryciu: w popularnym napoju znaleziono związki chemiczne, które skuteczniej niż niektóre leki ograniczają wzrost poziomu cukru po posiłku.

Kawa kontra cukrzyca? Przełomowe odkrycie chińskich naukowców / Shutterstock

Naukowcy z Chin odkryli w palonej kawie trzy nowe związki chemiczne (caffaldehydy A, B i C).

Substancje te skuteczniej niż popularny lek akarboza hamują enzym α-glukozydazę, odpowiedzialny za wzrost poziomu cukru po posiłku.

Odkrycie otwiera nowe możliwości w naturalnej terapii cukrzycy typu 2.

Nowe spojrzenie na kawę - nie tylko kofeina

Palona kawa od lat cieszy się niesłabnącą popularnością na całym świecie. Jednak tym razem to nie smak czy aromat przyciągnęły uwagę badaczy z Chińskiej Akademii Nauk. Zespół kierowany przez dr. Minghua Qiu postanowił sprawdzić, czy w kawie kryją się substancje, które mogą wspierać organizm w utrzymaniu prawidłowego poziomu cukru we krwi.

Ich celem było znalezienie związków hamujących działanie α-glukozydazy - enzymu odpowiadającego za rozkład węglowodanów i gwałtowny wzrost poziomu glukozy po posiłku. To właśnie ten mechanizm odgrywa kluczową rolę w rozwoju cukrzycy typu 2, a sam enzym stanowi jeden z głównych celów farmakoterapii tej choroby.

Badacze podkreślają, że analiza chemiczna produktów spożywczych, zwłaszcza tak złożonych jak kawa, to nie lada wyzwanie. Produkty spożywcze, zwłaszcza takie jak kawa, mają bardzo złożony skład chemiczny, przez co ich analizowanie jest skomplikowane, czasochłonne i często mało precyzyjne - wyjaśniają autorzy publikacji na łamach czasopisma "Beverage Plant Research".

Aby sprostać temu wyzwaniu, zespół dr. Qiu opracował innowacyjną, trzystopniową metodę poszukiwania bioaktywnych związków. Pozwoliła ona nie tylko przyspieszyć testy, ale też ograniczyć zużycie rozpuszczalników, czyniąc badania bardziej ekologicznymi i efektywnymi.

Tropem enzymu - klucz do walki z cukrzycą

Efekt? Naukowcy zidentyfikowali trzy nowe cząsteczki z grupy estrów diterpenowych, które nazwali caffaldehydami A, B i C. To właśnie one wykazały zdolność silnego hamowania α-glukozydazy.

Wyniki analiz okazały się zaskakujące nawet dla samych naukowców. "Nowo odkryte związki silniej i skuteczniej hamowały α-glukozydazę niż akarboza - lek stosowany w terapii cukrzycy typu 2" - czytamy w publikacji.

Odkrycie otwiera nowe możliwości w poszukiwaniu naturalnych substancji wspierających kontrolę poziomu cukru we krwi. Jednak - jak podkreślają autorzy badań - to dopiero początek. Przed naukowcami jeszcze długa droga, obejmująca testy na organizmach żywych oraz szczegółową ocenę bezpieczeństwa nowo odkrytych związków.

Kawa - napój przyszłości dla diabetyków?

Czy w przyszłości kawa będzie nie tylko pobudzać, ale i pomagać w walce z cukrzycą? "Odkrycie to otwiera drogę do dalszych badań nad kawą jako potencjalnym źródłem składników wspierających kontrolę poziomu cukru we krwi. Konieczne są jednak kolejne eksperymenty, obejmujące testy na organizmach żywych oraz ocenę bezpieczeństwa nowo odkrytych substancji" - podkreślają chińscy naukowcy.

Co więcej, opracowana przez nich strategia badawcza może zostać wykorzystana także do analizy innych produktów spożywczych o złożonym składzie chemicznym. Być może już wkrótce dowiemy się, że w naszych codziennych napojach i potrawach kryją się naturalne substancje o właściwościach terapeutycznych.