Najnowsze badania zmieniły sposób, w jaki naukowcy patrzą na kawę. Do niedawna uważana za używkę, dziś jest bardziej doceniana za korzystny wpływ na zdrowie – m.in. obniżanie ryzyka nadciśnienia tętniczego. Lek. Stanisław Surma ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przypomina jednak, że aby odczuć korzyści, należy pamiętać o kilku warunkach.

Najnowsze badania wykazują, że regularne i umiarkowane picie kawy przynosi liczne korzyści zdrowotne.

Spożycie kawy jest bezpieczne nawet dla osób z nadciśnieniem, jeśli przestrzegają zaleceń lekarskich.

Co z tym ciśnieniem?

Do tej pory w formularzach do przeprowadzania wywiadów lekarskich kawa bywa wymieniana w kategorii "używki", obok papierosów i alkoholu. Ale teraz wiemy już, że jej szkodliwość jest mitem. Udowodniono, że osoby, które regularnie piją umiarkowane ilości kawy, czyli 2-4 filiżanek dziennie, mogą osiągać różnorakie korzyści zdrowotne - powiedział ekspert ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Najczęściej powtarzanym mitem o kawie, zakorzenionym w świadomości zarówno pacjentów, jak i lekarzy, jest przekonanie, że podnosi ciśnienie tętniczego.

Rzeczywiście, okazjonalne picie dużych ilości kawy może je zwiększać. Jednak gdy jest spożywana regularnie i umiarkowanie przez lata, nie tylko nie podnosi ciśnienia tętniczego, ale wręcz może je obniżać - zaznaczył lek. Surma, doktorant ŚUM.

Badania pokazują też, że nawet osoby, które chorują na nadciśnienie, mogą bezpiecznie wypijać 2-3 filiżanki kawy dziennie, o ile stosują się do zaleceń lekarskich i przyjmują przepisane leki. W świetle najnowszych doniesień uważa się, że kawa może być jednym ze zdrowych nawyków wspierających zdrowie serca i układu krążenia, a nawet obniżających ogólne ryzyko zgonu.

Picie kawy a choroby metaboliczne

Nowe badania wskazują, że umiarkowane spożycie kawy może przynosić korzyści osobom z chorobami wątroby. Wyniki analiz pokazują, że kawa może zmniejszać stopień stłuszczenia wątroby, spowalniać rozwój choroby oraz obniżać ryzyko poważnych powikłań, takich jak marskość czy rak wątrobowokomórkowy. Zdaniem lekarza jest to rewolucyjna zmiana wobec wcześniejszych zaleceń, które często zakazywały kawy pacjentom z problemami wątrobowymi.

Korzyści z umiarkowanego spożycia kawy dotyczą także osób z chorobami metabolicznymi. Zawarte w kawie antyoksydanty i polifenole mogą wspierać regulację poziomu glukozy oraz metabolizm tłuszczów, co pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała i zmniejsza ryzyko powikłań metabolicznych.

Kolejnym obalonym w badaniach naukowych mitem jest to, że picie kawy zwiększa ryzyko kamicy nerkowej. Nie jest to prawda, o ile równocześnie spożywa się odpowiednią ilość wody, bo kawa działa moczopędnie - powiedział Surma. Podkreślił, że im więcej pijemy kawy, tym więcej powinniśmy pić wody.

Czy pić kawę w ciąży?

Obszarem, który budzi pewne wątpliwości, jest natomiast picie kawy przez kobiety w ciąży. Choć nie jest już produktem całkowicie zakazanym, lek. Surma zaleca, aby ją ograniczać. Naukowiec zwrócił uwagę na fakt, że metabolizm kofeiny u ciężarnych ulega spowolnieniu, a substancja ta łatwo przenika przez łożysko i może kumulować się w organizmie dziecka.

Chociaż niektóre dane sugerują możliwe korzyści kawy, np. mniejsze ryzyko nadciśnienia ciążowego czy cukrzycy ciążowej, inne wskazują na zwiększone ryzyko przedwczesnego porodu, poronienia czy niekorzystnych efektów metabolicznych u dziecka. Dlatego wytyczne towarzystw naukowych są takie, by znacznie ograniczyć kawę w czasie ciąży, a jeśli już chce się ją spożywać, aby trzymać się niskich dawek i rozważyć opcje bezkofeinowe - zaznaczył ekspert z ŚUM.

Mity na temat kawy rozpuszczalnej i bezkofeinowej

Wokół kawy rozpuszczalnej narosło wiele mitów, zwłaszcza dotyczących jej rzekomej szkodliwości i sztuczności. Najnowsze badania nie potwierdzają tych obaw.

Nie znalazło to potwierdzenia. Duże badania na tysiącach osób wykazały, że kawa rozpuszczalna także pozytywnie wpływa na zdrowie, choć efekt jest nieco mniej wyraźny niż w przypadku kawy mielonej - podkreślił lek. Surma.



Jeśli więc ktoś preferuje kawę rozpuszczalną, nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań - dodał.

Kawa bezkofeinowa również korzystna

Podobnie pozytywne wnioski dotyczą kawy bezkofeinowej. Napój ten zachowuje prozdrowotne właściwości, ponieważ zawiera ponad tysiąc związków bioaktywnych, które wykazują działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne.

Kawa może korzystnie wpłynąć na twoje zdrowie

Kawa może być korzystnym elementem dbania o zdrowie dla większości osób Ci nieliczni, którzy mają przeciwwskazania, np. kobiety w ciąży, pacjenci z niekontrolowaną dyslipidemią lub wrażliwi na kofeinę, mogą sięgać po kawę bezkofeinową.

Ekspert ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zwraca uwagę na metody parzenia kawy. Przesączanie napoju przez papierowy filtr pozwala ograniczyć ilość niektórych związków, takich jak kofeol i kafestol, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie. Metoda ta jest zalecana zamiast parzenia kawy w ekspresie ciśnieniowym, gdzie zawartość tych substancji jest wyższa.

