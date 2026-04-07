Czy szklanka wody podawana do kawy to tylko ukłon w stronę klienta, czy może kryje się za tym coś więcej? Okazuje się, że ten zwyczaj ma długą historię i liczne zalety, które docenią nie tylko smakosze kawy, ale i osoby dbające o zdrowie.

Dlaczego do kawy podaje się szklankę wody? Poznaj tradycję, jej korzenie i korzyści dla zdrowia oraz smaku / Shutterstock

W najlepszych kawiarniach do kawy zawsze dostaniesz szklankę wody.

Woda przed kawą oczyszcza podniebienie, pozwalając w pełni cieszyć się smakiem i aromatem napoju.

Po kawie woda neutralizuje posmak i odświeża oddech, a także pomaga uzupełnić płyny, bo kawa działa moczopędnie.

Woda gazowana czy niegazowana? Sprawdź, która jeszcze lepiej oczyszcza podniebienie i orzeźwia.

Podczas wizyty w kawiarni w Wiedniu, Mediolanie czy nawet coraz częściej w Polsce, do zamówionej filiżanki kawy często otrzymujemy niewielką szklankę wody. Choć dla wielu osób może to być tylko miły dodatek, zwyczaj ten ma swoje korzenie w XVII-wiecznych kawiarniach austriackiej stolicy . To właśnie wtedy, po upadku Imperium Osmańskiego, Wiedeń stał się jednym z europejskich centrów kultury kawowej. Legenda głosi, że pierwsze kawiarnie serwowały kawę z wodą, by pokazać czystość i jakość użytej wody, a także zadbać o komfort klientów.

Zwyczaj ten bardzo szybko rozprzestrzenił się na inne kraje europejskie, szczególnie na Włochy. Dziś podawanie wody do kawy jest nieodłącznym elementem włoskiej kultury kawiarnianej, a coraz częściej można go spotkać także w polskich kawiarniach.

Łyk wody przed i po kawie - o co w tym chodzi?

Podanie wody do kawy ma kilka praktycznych funkcji. Przede wszystkim, łyk wody przed pierwszym łykiem kawy pozwala oczyścić podniebienie. Dzięki temu możemy w pełni docenić bogactwo smaku i aromatu kawy, bez wpływu wcześniejszych smaków - czy to po posiłku, czy papierosie. Woda neutralizuje również resztki jedzenia, co jest szczególnie istotne dla osób, które traktują picie kawy jako rytuał degustacyjny.

Nie mniej ważne jest wypicie kilku łyków wody po kawie. Pozwala to zniwelować charakterystyczny posmak, który może utrzymywać się w ustach, a także odświeżyć oddech. Dodatkowo, kawa ma działanie moczopędne, przez co może prowadzić do odwodnienia. Uzupełnienie płynów wodą pomaga więc utrzymać równowagę wodno-elektrolitową organizmu.

Woda gazowana czy niegazowana do kawy? Wybór należy do Ciebie

Następnym razem, gdy usiądziesz w kawiarni z filiżanką espresso i szklanką wody, pamiętaj, że uczestniczysz w tradycji sięgającej setek lat! / Shutterstock

Ciekawostką jest fakt, że niektóre kawiarnie oferują do kawy nie tylko wodę niegazowaną, ale także wodę gazowaną. Dzięki zawartości dwutlenku węgla taka woda skuteczniej oczyszcza podniebienie i daje przyjemne uczucie orzeźwienia. To kwestia indywidualnych preferencji, jednak wielu kawoszy docenia właśnie wodę gazowaną za jej dodatkowe zalety.

Kawa na świecie - ciekawostki i statystyki

Zwyczaj picia kawy i podawania do niej wody to tylko jedna z wielu kawowych tradycji na świecie. Największymi miłośnikami kawy są Finowie - statystyczny mieszkaniec Finlandii wypija aż 12 kilogramów kawy rocznie! Tam kawa jest nie tylko napojem, ale ważną częścią codziennego życia. Przerwy na kawę, czyli "kahvitauko", są obowiązkowym elementem dnia pracy.

W Polsce konsumpcja kawy także rośnie. Statystyczny Polak wypija rocznie od 2,5 do 3,7 kg kawy, co przekłada się na około 90-95 litrów napoju. Choć do nordyckich rekordzistów jeszcze nam daleko, kawa staje się coraz ważniejszym elementem polskiej kultury - zarówno tej domowej, jak i kawiarnianej.