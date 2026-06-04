Kochasz jazdę na rowerze i marzysz o spędzeniu niezapomnianych wakacji? Podpowiadamy - warto zastanowić się nad wyprawą do Francji. Malownicza Dolina Loary, bajkowe zamki i doskonała kuchnia - to właśnie te atuty sprawiły, że trasa La Loire à Vélo została uznana przez magazyn "Time Out" za najpiękniejszą trasę rowerową świata. Dolina Loary została doceniona za wyjątkowe walory krajobrazowe i doskonałą infrastrukturę dla rowerzystów.

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La Loire à Vélo liczy ponad 900 kilometrów i prowadzi przez malowniczą Dolinę Loary, wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Po drodze rowerzyści mijają 22 zamki, w tym słynny Château d’Angers i zamek Chambord.

Dlaczego jeszcze warto zaplanować przejazd tym szlakiem? Dowiesz się z tego artykułu.

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La Loire à Vélo to ponad 900 kilometrów znakomicie przygotowanych ścieżek rowerowych, prowadzących przez serce Doliny Loary - regionu wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Trasa rozpoczyna się w okolicach Nevers, a kończy przy ujściu Loary do Atlantyku, w pobliżu Saint-Brevin-les-Pins. Po drodze rowerzyści mijają aż 22 zamki, w tym słynny Château d’Angers z legendarnym Gobelinem Apokalipsy oraz majestatyczny zamek w Chambord, będący jednym z symboli francuskiego renesansu.

Szlak prowadzi przez malownicze winnice, urokliwe miasteczka i rozległe pola, oferując niepowtarzalne widoki na rzekę Loarę i jej dolinę. To właśnie różnorodność krajobrazów i bogactwo historycznych atrakcji sprawiły, że La Loire à Vélo znalazła się na szczycie światowego rankingu tras rowerowych.

Bajkowe krajobrazy i kulinarne rozkosze

Dolina Loary to nie tylko zabytki, ale także zapierające dech w piersiach widoki i wyśmienita kuchnia. Region słynie z lokalnych win, serów i tradycyjnych potraw, które można degustować w licznych miasteczkach położonych wzdłuż trasy. Wizyta w jednej z lokalnych winnic czy rodzinnych restauracji to obowiązkowy punkt programu dla każdego rowerzysty.

Podczas podróży można zatrzymać się w klimatycznych pensjonatach, gospodarstwach agroturystycznych lub na kempingach, które oferują nie tylko nocleg, ale także możliwość poznania lokalnej kultury i tradycji. Wiele miejscowości organizuje festiwale, targi i degustacje, które pozwalają jeszcze lepiej poczuć atmosferę regionu.

Trasa dla każdego - od rodzin po wytrawnych cyklistów

La Loire à Vélo wyróżnia się łagodnym, przeważnie płaskim terenem, co czyni ją idealną zarówno dla doświadczonych cyklistów, jak i rodzin z dziećmi. Szlak jest świetnie oznakowany, a wzdłuż niego działają serwisy rowerowe, wypożyczalnie sprzętu oraz liczne punkty informacyjne. Dodatkowym udogodnieniem są specjalne pociągi dla rowerzystów, które ułatwiają powrót lub kontynuację podróży.

Pokonanie całej trasy może zająć nawet dwa tygodnie, ale nie trzeba przejeżdżać jej w całości - każdy może wybrać najciekawszy fragment i dostosować tempo do własnych możliwości. Wiele osób decyduje się na krótsze odcinki, łącząc jazdę rowerem z wizytami w zamkach, muzeach czy lokalnych winnicach.

Inspiracja dla miłośników aktywnego wypoczynku

La Loire à Vélo to propozycja dla wszystkich, którzy szukają niezapomnianych widoków, bogactwa historycznych atrakcji i komfortowych warunków do jazdy. Szlak przyciąga zarówno amatorów, jak i doświadczonych rowerzystów z całego świata, stając się symbolem rowerowej turystyki na najwyższym poziomie.

Wyróżnienie przyznane przez magazyn "Time Out" tylko potwierdza wyjątkowość tej trasy. La Loire à Vélo to nie tylko sposób na aktywny wypoczynek, ale także okazja do poznania jednej z najpiękniejszych części Francji - regionu, który zachwyca o każdej porze roku.