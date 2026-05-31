Grecja, Włochy i Hiszpania musiały uznać wyższość nowego lidera. Prestiżowy ranking European Best Destinations wyłonił najlepszą plażę w Europie na rok 2026. Została nią portugalska Praia de Monte Clérigo. Ten ukryty w regionie Algarve raj zachwyca dziką przyrodą, brakiem tłumów oraz cenami, które są nawet trzykrotnie niższe niż w znanych kurortach.

Praia de Monte Clérigo w Algarve uznana za najlepszą plażę Europy 2026 przez European Best Destinations / Shutterstock

European Best Destinations opublikowało długo wyczekiwany ranking najlepszych plaż Europy na rok 2026. Coroczne zestawienie powstaje na podstawie oceny międzynarodowego panelu podróżników, którzy analizują m.in. walory przyrodnicze, dostępność, infrastrukturę oraz atmosferę wybranych miejsc.

W tym roku na szczycie listy znalazła się portugalska Praia de Monte Clérigo, położona na południowo-zachodnim krańcu kraju, w regionie Algarve.

Monte Clérigo - autentyczność, natura i dyskretny luksus

Plaża Monte Clérigo wyróżnia się nie tylko szerokim, piaszczystym wybrzeżem, ale także unikalnym połączeniem dzikiej przyrody z komfortem wypoczynku blisko natury. Położona na terenie Parku Przyrody Południowo-Zachodniego Alentejo i Wybrzeża Vicentine, oferuje dostęp do licznych szlaków pieszych i rowerowych. To miejsce szczególnie upodobali sobie ci, którzy cenią autentyczność i spokój, z dala od tłumów typowych dla popularnych kurortów.

Wyjątkowym atutem Monte Clérigo jest również atrakcyjność cenowa - zakwaterowanie w tej okolicy bywa nawet trzykrotnie tańsze niż w najbardziej znanych portugalskich miejscowościach wypoczynkowych. Dzięki temu plaża przyciąga zarówno rodziny z dziećmi, jak i podróżników szukających niedrogich, lecz wyjątkowych miejsc.

Monte Clérigo zachwyca rozległym pasem złocistego piasku, który rozciąga się na północ, oraz skalistymi klifami osłaniającymi plażę od silnych wiatrów. Szczególną atrakcją są skalne platformy, które podczas odpływu odsłaniają fascynujący świat przybrzeżnej fauny - można tu obserwować kraby, rozgwiazdy, jeżowce, a także ławice młodych ryb. Na amatorów kąpieli czekają naturalne baseny skalne, które tworzą się po cofnięciu się wody.

Okoliczne wydmy i dolina z epizodycznym strumieniem tworzą malowniczy krajobraz, idealny do spacerów i pikników. Nad plażą góruje niewielka osada letniskowa oraz sosnowy zagajnik, gdzie można odpocząć w cieniu drzew. Zejście na plażę oferuje imponujące, panoramiczne widoki na wybrzeże i urokliwą dolinę.

Najlepsze plaże Europy 2026 - kto jeszcze znalazł się w czołówce?

W tegorocznym rankingu European Best Destinations wyróżniono 30 plaż z całego kontynentu, wybranych na podstawie naturalnego piękna, dostępności, infrastruktury oraz atmosfery. W ścisłej czołówce znalazły się również:

Voutoumi na Antipaxos w Grecji - zajęła drugie miejsce dzięki białym kamyczkom, krystalicznie czystej wodzie i otaczającym ją zielonym wzgórzom.

- zajęła drugie miejsce dzięki białym kamyczkom, krystalicznie czystej wodzie i otaczającym ją zielonym wzgórzom. Fteri na Kefalonii oraz Elafonisi na Krecie - obie greckie plaże uplasowały się na trzecim i czwartym miejscu.

- obie greckie plaże uplasowały się na trzecim i czwartym miejscu. Bogliasco we Włoszech - malownicza plaża w rybackiej wiosce niedaleko Genui zamknęła pierwszą piątkę.

- malownicza plaża w rybackiej wiosce niedaleko Genui zamknęła pierwszą piątkę. Cala Mesquida na Majorce w Hiszpanii - szósta pozycja w rankingu.

- szósta pozycja w rankingu. Kvalvika na wyspie Moskenesøya w Norwegii - siódme miejsce za dziewiczy, odosobniony charakter dostępny jedynie pieszo.

- siódme miejsce za dziewiczy, odosobniony charakter dostępny jedynie pieszo. Rovinia na Korfu w Grecji - ósme miejsce.

- ósme miejsce. Kaputaş w Turcji - dziewiąte miejsce.

- dziewiąte miejsce. Paleokastritsa na Korfu - dziesiąta pozycja w zestawieniu.

Algarve - wymarzony kierunek na plażowe wakacje

Wyróżnienie Praia de Monte Clérigo jako najlepszej plaży Europy potwierdza, że Algarve pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych regionów na kontynencie. Połączenie zapierających dech w piersiach krajobrazów, komfortowych warunków wypoczynku i unikalnej atmosfery sprawia, że portugalskie wybrzeże nieustannie przyciąga turystów z całego świata.

Jeśli szukasz miejsca na niezapomniane wakacje blisko natury, z dala od zgiełku i tłumów, Monte Clérigo może okazać się idealnym wyborem - zarówno na rodzinny urlop, jak i romantyczny wyjazd we dwoje.