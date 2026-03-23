Choć żyjemy w epoce nauki i technologii, przesądy wciąż mają się dobrze - zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Skąd bierze się nasza skłonność do magicznego myślenia? Czy przesądy to tylko niewinna tradycja, czy mogą realnie wpływać na nasze decyzje i sposób postrzegania rzeczywistości? Odpowiedzi na te pytania udzieliła w ramach "Wykładu otwartego" w internetowym Radiu RMF24 Dorota Majkowska-Szajer, antropolożka kultury z Muzeum Etnograficznego w Krakowie.

Przesądy są obecne nawet w nowoczesnych społeczeństwach i dotyczą różnych sfer życia, od sportu po inwestycje.

Psychologowie wskazują, że przesądy pojawiają się szczególnie wtedy, gdy ludzie czują brak kontroli nad sytuacją.

Mechanizm przesądów opiera się na potrzebie wyjaśnienia chaosu i nieprzewidywalności życia.

Mimo postępu nauki, przesądy są obecne w codziennym życiu wielu osób. Unikanie trzynastego piętra w hotelach, szczęśliwe rytuały sportowców czy omijanie pechowych dat przez inwestorów to tylko niektóre przykłady. Psychologowie tłumaczą, że przesądy pojawiają się szczególnie wtedy, gdy czujemy brak kontroli nad sytuacją. Dają złudzenie wpływu na los i pozwalają lepiej radzić sobie z niepewnością.

Jak przesądy kształtują nasze życie? Wykład otwarty

Od tradycji do współczesności - jak zmieniają się przesądy?

Choć niektóre przesądy mogą wydawać się dziś zabawne, ich struktura pozostaje niezmienna od wieków. W przeszłości spisywano je jako ciekawostki ludowe, dziś są elementem naszej codzienności - niezależnie od wykształcenia czy miejsca zamieszkania. Przesądy ewoluują, mieszają się z nowymi trendami i często zyskują drugie życie w internecie, gdzie łatwo się rozprzestrzeniają i przenikają między kulturami.

A każda kultura ma swoje własne przesądy - w krajach zachodnich pechowa jest liczba trzynaście, w Azji cztery, bo jej wymowa przypomina słowo "śmierć". Lokalny charakter przesądów wynika z tradycji, przyrody i codziennych doświadczeń. Jednak mechanizm ich powstawania jest uniwersalny - wszędzie służą wyjaśnianiu tego, co nieznane i nieprzewidywalne.

Nowoczesne technologie nie eliminują przesądów, a wręcz sprzyjają ich rozwojowi. Internet pozwala na szybkie rozprzestrzenianie się zarówno dawnych wierzeń, jak i zupełnie nowych przesądów, np. związanych z algorytmami czy horoskopami w aplikacjach. W sieci łatwo znaleźć potwierdzenie własnych przekonań.

Przesądy - placebo czy zagrożenie?

Przesądy mogą działać jak placebo - poprawiają samopoczucie i dają poczucie bezpieczeństwa. W historii prowadziły do prześladowań, dyskryminacji, a nawet tragedii, jak polowania na czarownice. Kluczowe jest zachowanie równowagi między tradycją a racjonalnym podejściem.

Dla wielu osób przesądy i tradycyjne zwyczaje są ważnym elementem budowania tożsamości i łączności z przeszłością. Renesans przeżywają regionalne stroje, kuchnia czy ziołolecznictwo. Przesądy są częścią naszej kultury i trudno sobie wyobrazić świat całkowicie pozbawiony przesądów.