Najnowsze badania naukowca z Marshall University rzucają zupełnie nowe światło na jedno z najważniejszych dzieł literatury światowej - "Boską komedię" Dantego Alighieri. Według najnowszej hipotezy, poemat ten nie tylko stanowił przełomowe dzieło literackie, ale również, na długo przed narodzinami współczesnej nauki, był intuicyjnym eksperymentem myślowym z fizyki planetarnych zderzeń. Zdaniem autora pracy, zaprezentowanej podczas odbywającego się w Wiedniu Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Unii Nauk o Ziemi, opisywane przez Dantego kręgi piekła wykazują uderzające podobieństwo do struktur kraterów uderzeniowych.

Artystyczne wyobrażenie zderzenia Tei z młodą Ziemią / https://en.wikipedia.org/wiki/Theia_(hypothetical_planet) / Materiały prasowe

Przez siedem stuleci upadek Lucyfera w "Boskiej komedii" interpretowano głównie jako metaforę duchowego upadku i symboliczny obraz grzechu. Jednak Timothy Burbery, badacz z Marshall University, proponuje zupełnie nową interpretację. Jego zdaniem Dante opisał w swoim dziele coś, co współczesna nauka określa mianem zderzenia planetarnego, wydarzenia o skali porównywalnej z uderzeniem kosmicznej skały, które 66 milionów lat temu zakończyło erę dinozaurów.

Według tej hipotezy Dante wyobraził sobie Lucyfera jako obiekt o rozmiarach asteroidy, który z ogromną prędkością uderza w południową półkulę Ziemi i przebija się aż do jej jądra. W wyniku tego kataklizmu półkula północna zostaje wypchnięta, a powstały w ten sposób krater staje się piekłem, z charakterystycznymi, koncentrycznymi kręgami. Z kolei ziemia wypchnięta przez uderzenie tworzy górę czyśćca, która wznosi się po przeciwnej stronie globu.

Lucyfer fizycznym ciałem niebieskim?

Badania Burbery’ego wskazują, że opisywane przez Dantego dziewięć kręgów piekła wykazuje uderzające podobieństwo do struktur wielopierścieniowych kraterów uderzeniowych, jakie obserwujemy na Księżycu, Wenus czy Ziemi. Współczesna nauka tłumaczy powstawanie takich formacji jako efekt potężnych zderzeń z ciałami niebieskimi. Co więcej, Dante intuicyjnie opisał zjawiska związane z prędkością końcową kosmicznej skały, falami uderzeniowymi oraz deformacją skorupy ziemskiej. Wszystko to naukowcy zaczęli opisywać dopiero w XX wieku. W tej interpretacji Lucyfer staje się nie tylko metafizycznym upadłym aniołem, ale także fizycznym ciałem niebieskim, które na zawsze zmienia strukturę naszej planety.



Nowa teoria podkreśla, jak wielki wpływ na rozwój nauki mogą mieć dawne teksty literackie i mityczne. Dante, żyjący w epoce, gdy dominowały poglądy Arystotelesa o niezmienności nieba, w swoim dziele zasugerował, że ciała niebieskie mogą oddziaływać na Ziemię w sposób gwałtowny i niszczący. Tym samym, na długo przed narodzinami nowoczesnej nauki, Dante przyczynił się do zmiany postrzegania wszechświata jako dynamicznego i podatnego na katastroficzne zmiany.

Praktyczne znaczenie nowej interpretacji "Boskiej komedii"

Według Burbery’ego "Boska komedia" to nie tylko poemat o podróży przez zaświaty, ale także intuicyjny eksperyment myślowy z zakresu geofizyki i planetologii. To dzieło, które nie tylko wyprzedziło swoją epokę, ale również może inspirować współczesnych naukowców do poszukiwania śladów dawnych katastrof w tekstach kultury.

Nowa interpretacja "Boskiej komedii" ma również praktyczne znaczenie. Pokazuje bowiem, że literackie i mitologiczne opowieści mogą zawierać zakodowane informacje o rzeczywistych zagrożeniach, takich jak uderzenia planetoid. Zrozumienie tych przekazów może pomóc w budowaniu świadomości społecznej na temat potencjalnych zagrożeń z kosmosu i przyczynić się do rozwoju strategii obrony planetarnej.