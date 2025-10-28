Wielkimi krokami zbliża się Black Friday 2025. To dzień, w którym rozpoczyna się sezon przedświątecznych promocji i wyprzedaży. Kiedy w tym roku wypada "Czarny Piątek" i na co uważać podczas szału zakupów? Tego dowiesz się z tego artykułu.

Black Friday 2025 wypada 28 listopada / Shutterstock

Tego dnia sklepy w całej Polsce i na świecie szykują się na prawdziwe oblężenie. To czas rekordowych promocji, gorączki zakupowej i wyjątkowych okazji, na które czekają konsumenci.

Black Friday 2025 – kiedy wypada?

W tym roku Black Friday przypada 28 listopada. To wtedy sklepy przygotują największe wyprzedaże w całym roku.

Dla wielu z nas to także sygnał do rozpoczęcia zakupów świątecznych.

Skąd wziął się fenomen Black Friday?

Black Friday, czyli dosłownie tłumacząc „Czarny Piątek”, narodził się w Stanach Zjednoczonych w latach 60. ubiegłego wieku. To właśnie wtedy handlowcy zaczęli używać tego określenia na dzień po Święcie Dziękczynienia, gdy tłumy klientów ruszały na zakupy, a sklepy notowały rekordowe obroty.

W obecnych czasach Black Friday to już nie tylko amerykańska tradycja - wydarzenie to zdobyło popularność na całym świecie, także w Polsce.

Black Friday to dzień wielkich wyprzedaży, podczas których sklepy oferują znaczne obniżki cen na niemal wszystkie produkty. „Promocje obejmują niemal wszystkie branże: elektronikę, modę, kosmetyki, sprzęt AGD czy podróże” – podkreślają eksperci rynku detalicznego.

Dla sprzedawców to szansa na zwiększenie obrotów, a dla klientów – okazja do upolowania wymarzonych produktów w wyjątkowo atrakcyjnych cenach.

Eksperci ostrzegają jednak i radzą porównywać oferty między różnymi sklepami i korzystać z aplikacji do śledzenia historii cen.



Black Week – wyprzedaże trwają dłużej

W ostatnich latach Black Friday w Polsce zyskuje coraz większą popularność.

Coraz więcej sklepów decyduje się na wydłużenie promocji na cały tydzień, organizując tzw. Black Week. Dzięki temu klienci mają więcej czasu na zaplanowanie zakupów i znalezienie najlepszych okazji.



Black Friday budzi wiele emocji. Dla jednych to czas szalonego konsumpcjonizmu, dla innych - szansa na realne oszczędności.

