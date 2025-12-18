Nowa atrakcja turystyczna w Luksorze. Po dwóch dekadach żmudnych prac Egipt zaprezentował światu odrestaurowane kolosalne posągi faraona Amenhotepa III. Zabytki, które przez wieki leżały w ruinie po tragicznym trzęsieniu ziemi, ponownie królują nad Nilem, przyciągając tłumy turystów i miłośników historii.

Egipt odsłania odrestaurowane Kolosy Memnona. Monumentalne posągi faraona znów zachwycają w Luksorze / grafika: Aleksandra Włodarczyk; zdjęcia: Stringer/SOOC; Stringer / PAP/EPA

W Luksorze odsłonięto odrestaurowane Kolosy Memnona - monumentalne posągi faraona Amenhotepa III sprzed ponad 3400 lat.

Te gigantyczne alabastrowe rzeźby mierzą ponad 13 metrów i przedstawiają faraona wraz z królową Tiye.

Odsłonięcie kolosów wpisuje się w ambitny plan odbudowy turystyki w Egipcie, który w 2024 roku przyciągnął rekordowe 15,7 mln turystów.





Kolosy Memnona - powrót legendarnych strażników świątyni

W Luksorze, mieście słynącym z bezcennych zabytków starożytności, oficjalnie odsłonięto starannie odrestaurowane Kolosy Memnona - monumentalne posągi faraona Amenhotepa III.

Kolosy Memnona, liczące ponad 3400 lat, pierwotnie strzegły wejścia do olbrzymiej świątyni grobowej jednego z najpotężniejszych władców starożytnego Egiptu. Jednak około 1200 roku p.n.e. potężne trzęsienie ziemi powaliło posągi i zniszczyło świątynię.

Fragmenty kolosów przez wieki były rozproszone, a część z nich trafiła nawet do innych świątyń. Dopiero końcem lat 90. XX wieku rozpoczęto szeroko zakrojony projekt renowacji, prowadzony przez egipsko-niemiecki zespół pod kierunkiem uznanej egiptolog Hourig Sourouzian.

Faraon i jego rodzina w kamieniu

Odrestaurowane Kolosy Memnona to dwa olbrzymie posągi wykonane z egipskiego alabastru wydobywanego w kamieniołomach Hatnub. Pierwszy z nich mierzy aż 14,5 metra wysokości, drugi - 13,6 metra.

Przedstawiają Amenhotepa III siedzącego na tronie, z dłońmi spoczywającymi na udach. Jego twarz skierowana jest na wschód, ku Nilowi i wschodzącemu słońcu - symbolowi odrodzenia i boskiego panowania. Faraon nosi charakterystyczne nakrycie głowy nemes, zwieńczone podwójną koroną oraz plisowaną królewską spódnicę.

U stóp władcy umieszczono dwie mniejsze figury przedstawiające królową Tiye, żonę Amenhotepa III. W ten sposób monumentalne rzeźby nie tylko gloryfikują potęgę faraona, ale także oddają hołd jego rodzinie.

Przywracanie blasku świątyni i nadzieja dla turystyki

Odsłonięcie Kolosów Memnona nastąpiło zaledwie kilka tygodni po uroczystym otwarciu Wielkiego Muzeum Egipskiego w Gizie. Oba te wydarzenia są elementami szeroko zakrojonego planu odbudowy sektora turystycznego, który ucierpiał w ostatnich latach z powodu zawirowań politycznych, pandemii oraz wojny w Ukrainie.

Rok 2024 okazał się rekordowy dla egipskiej turystyki - kraj odwiedziło aż 15,7 miliona osób.

Prognozy na 2025 rok są jeszcze bardziej imponujące - Egipt spodziewa się nawet 18 milionów turystów.