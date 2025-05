"Skoro opinię publiczną interesuje mój gest podczas debaty, to odpowiadam, że był to woreczek nikotynowy" - powiedział Karol Nawrocki - Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM - odnosząc się do wczorajszego starcia z Rafałem Trzaskowskim. "Podczas słuchania Rafała Trzaskowskiego przydaje się saszetka nikotynowa" - dodał kandydat na prezydenta popierany przez PiS. Nawrocki zapowiedział także, że "chce zaprosić kandydata KO na prezydenta, aby wspólnie z nim zrobił sobie test na obecność substancji w organizmie, żeby sprawdzić, czy są tam narkotyki".