"To był snus (sam Karol Nawrocki nazywa to gumą nikotynową), by nie zasnąć podczas tyrad Rafała Trzaskowskiego. A tych, którzy mają jakieś niezdrowe sugestie, zapraszamy na otwarte testy wydolnościowe i zdrowotne" - tak szef sztabu Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker skomentował gest, który wykonał kandydat popierany przez PiS w czasie piątkowej debaty i który wzbudził falę komentarzy.