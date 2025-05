Zdrowie psychiczne dzieci, relacje ze Stanami Zjednoczonymi, podatki, kontrowersje wokół związków ze środowiskiem kibicowskim Karola Nawrockiego czy granica wschodnia RP to niektóre z wątków, które pojawiły się w trakcie piątkowej debaty prezydenckiej przed II turą wyborów. Kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki zdradził m.in., kogo chciałby osadzić w roli swojego doradcy, jeśli uda mu się zwyciężyć. Kandydat KO Rafał Trzaskowski wymieniał pozytywne przykłady swoich działań w stolicy, które chciałby skopiować w trakcie rządów całym krajem. W tym artykule relacjonowaliśmy dla was debatę minuta po minucie.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Wideo youtube

W piątkowej debacie Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki zadawali sobie pytania bezpośrednio. Dziennikarz "Super Expressu" Jacek Prusinowski pełnił rolę moderatora; debata trwała prawie 2 godziny.

Pytania oscylowały wokół następujących tematów: zdrowie, polityka międzynarodowa, gospodarka, polityka społeczna, bezpieczeństwo, światopogląd.

Na końcu debaty każdy z kandydatów miał 2 minuty na podsumowanie swojego wystąpienia.

21:54

Specjalnie dla was przygotowaliśmy sondę wyborczą. Pytamy w niej, kto zaprezentował się lepiej w debacie prezydenckiej?

Ankieta Kto zaprezentował się lepiej w debacie prezydenckiej? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto zaprezentował się lepiej w debacie prezydenckiej? Rafał Trzaskowski 54% Karol Nawrocki 46%

głosów: 2991

21:52

Bardzo potrzebna jest wasza mobilizacja, dlatego że będzie na żyletki - powiedział Rafał Trzaskowski w swojej końcowej wypowiedzi, zwracając się do Polaków. Polityk apelował o wybór prezydenta z doświadczeniem, który jest prześwietlony przez wyborców. Przekonywał, że Polska może dziś rywalizować z największymi w Europie, jeśli nad Wisłą nie będzie chaosu i awantury.

Polska potrzebuje dziś zmiany i wszyscy to wiemy, Polska potrzebuje bezpieczeństwa - mówił z kolei Karol Nawrocki, wskazując, że ma na myśli m.in. kwestie bezpieczeństwa militarnego, żywnościowego czy energetycznego. Polityk wskazał, że obecny rząd tego nie gwarantuje. Nawrocki mówił, że rząd nie chce, żeby ktokolwiek go kontrolował, ale on chce zrobić to jako prezydent.

21:47

Karol Nawrocki przypomniał, że jest otwarty na dyskusję ws. statusu osoby najbliższej.

21:46

Trzeba być twardym, jeśli ktoś łamie prawo - wskazywał Rafał Trzaskowski, spytany przez Karola Nawrockiego o sprawę zniszczenia pomnika warszawskiej syrenki, której dopuścili się protestujący przeciwko zmianom klimatycznym.

Nawrocki ripostował, że prezydent stolicy umówił się na powyborcze pertraktacje z Ostatnim Pokoleniem - środowiskiem odpowiedzialnym za dewestację wspomnianego monumentu.

21:43

Czy może pan obiecać, że nie ułaskawi pan żadnego polityka? Ani Kamińskiego, ani Wąsika, ani Szumowskiego, ani nikogo z partii PiS - spytał swojego kontrkandydata Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski jest gotów podpisać deklarację, że nie ułaskawi żadnego polityka.

Polacy wymagają rodzaju odpowiedzialności - odpowiedział Karol Nawrocki, dodając, że w przypadkach ewentualnego ułaskawienia kluczowe jest zapoznanie się z aktami.

Z całą pewnością ułaskawiłbym tych strażników granicznych, którzy wykonywali swoją pracę (...) gdy pana koledzy przeszkadzali z pizzą i reklamówkami - mówił Nawrocki.

Polityk wspierany przez PiS dodał, że jego planem nie jest ułaskawianie polityków.

21:42

W Warszawie wspieram też organizacje pozarządowe, którym PiS zabierał wsparcie - powiedział Rafał Trzaskowski.

Jeżeli się zdarzy, że lokal jest wynajmowany przez kogoś, kto łamie prawo, natychmiast do prokuratury - dodał.

21:32

Rafał Trzaskowski kolejny raz zapytał o to, czy Karol Nawrocki brał udział w kibicowskich bójkach. Prawicowy kandydat odpowiedział, zarzucając Trzaskowskiemu kontakty z "pedofilem z Targówka". O swoich relacjach ze światem przestępczym powiedział zaś, że jest w tej kwestii "czysty".

21:25

Strategia bezpieczeństwa państwa Polskiego wskazuje na to, o czym mówię ja, że najważniejszy jest Sojusz Północnoatlantycki - powiedział Karol Nawrocki o najważniejszym dokumencie dot. bezpieczeństwa RP.

Szef IPN-u zarzucił swojemu oponentowi bycie przeciwnikiem Centralnego Portu Komunikacyjnego.

21:23

Dziś mamy najbezpieczniejszą granicę wschodnią, mamy uszczelnioną zaporę na granicy - mówił Rafał Trzaskowski.

Nie będziemy wpuszczali migrantów, których wyście wpuścili do Europy - dodał prezydent Warszawy.

Polityk KO pytał Karola Nawrockiego, dlaczego ws. Ukrainy mówi językiem, który sprzyja Putinowi?

Polska suwerenna, niepodległa może stawiać swoją agendę spraw także prezydentowi Zełenskiemu - bronił się Nawrocki.

Kandydat wspierany przez PiS pytał o politykę rządzących Polską wobec USA i Donalda Trumpa. Trzaskowski mówił m.in. o dobrych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, których prezydent jest człowiekiem wyznającym wartości pragmatyczne i z którym Polska może się porozumieć.

21:11

Rafał Trzaskowski jako jeden z dobrych pomysłów, które udało mu się wprowadzić w Warszawie, a które chce powielić na cały kraj, są darmowe żłobki.

W kontekście społecznym rządy PiS-u owocowały w wiele dobrych projektów - powiedział Karol Nawrocki. Na Warszawie się świat nie kończy - dodał.

21:09

Karol Nawrocki chce, by w przypadku wygranej w wyborach prezydenckich jego głównym doradcą był b. wieloletni europoseł Jacek Saryusz-Wolski. Wskazał, że asystentem Saryusz-Wolskiego był kiedyś Rafał Trzaskowski, który teraz oceniany jest przez niego jako polityk "nieudolny".

21:07

Uczciwa rywalizacja - tak swoje doświadczenia ze sportami walki opisał Karol Nawrocki, odpowiadając na zarzuty dot. udziału w kibicowskich bójkach.

21:06

Kandydaci na prezydenta przerzucili się oskarżeniami o nieczyste źródła finansowania swoich kampanii wyborczych.

Według Trzaskowskiego na konto Nawrockiego wpływają pieniądze od "tłustych, pisowskich kotów".

Według Nawrockiego na kontro Trzaskowskiego wpłacają pieniądze "deweloperzy, bankierzy, milionerzy".

21:02

Czy wysłannik Karola Nawrockiego obiecał Grzegorzowi Braunowi ułaskawienie w zamian za poparcie dla siebie? - pytał w trakcie debaty Rafał Trzaskowski.

To plotki, niegodne formatu prezydenckiego - bronił się Nawrocki.

20:58

Karol Nawrocki wrócił do sprawy 6-letniego chłopca i jego rodziny, mieszkańców jednego z warszawskich mieszkań komunalnych, zarzucając Rafałowi Trzaskowskiemu ich eksmisję.

Nie było żadnej eksmisji, to jest nieprawda - powiedział prezydent stolicy, tłumacząc, że tym ludziom zaproponowano inne mieszkanie.

Był to jeden z tematów w kategorii polityki społecznej.

20:56

"Niskie, proste, prorodzinne podatki" chce zaproponować Polakom Karol Nawrocki.

Nie ma żadnego podwyższania wieku emerytalnego - zapewniał Rafał Trzaskowski.

20:53

Jestem przeciwko nowym podatkom. To PiS wprowadzał nowe podatki - powiedział Rafał Trzaskowski. Kandydat KO zarzucił swojemu oponentowi, że nie wie, co to jest podatek.

Cóż szkodzi obiecać? - pytał retorycznie Nawrocki. Podniesiecie podatki, bo tak wykończyliście finanse publiczne z Donaldem Tuskiem - dodawał.

20:50

Będę stał po stronie Polski jeśli chodzi o nierówną konkurencję czy zalewanie naszego kraju przez ukraińskie zboże - zapowiedział Karol Nawrocki. Ukraina nie może nas traktować jako gospodarstwa pomocniczego - dodał.

Nawrocki chce wspierać Ukrainę militarnie.

Dzięki staraniom rządu nie będzie wjeżdżało ukraińskie zboże do Europy - ripostował Trzaskowski.

20:48

Zielony Ład niszczy polskie gospodarstwa - powiedział w trakcie debaty Karol Nawrocki, zapowiadając, że w trakcie swojej prezydentury odrzuci ów program i ogłosi w tej sprawie referendum.

Zielony Ład w tej formie już nie istnieje - wskazał Rafał Trzaskowski.

20:45

Donald Trump zapowiedział 50 proc. cła na towary z Unii Europejskiej. Czy Karol Nawrocki rozmawiał o tym z amerykańskim prezydentem w Białym Domu?

Udało się ulokować Polskę w pierwszym koszyku mikroczipów - pochwalił się Nawrocki. Akurat o cłach nie rozmawialiśmy - dodał. Cła nie są dobre ani dla USA ani dla UE - uważa szef IPN-u.

Gdybyśmy mieli premiera, który nie obraża prezydenta Stanów Zjednoczonych (...) mielibyśmy forum do dyskusji ze Stanami Zjednoczonymi - wskazał Karol Nawrocki, zarzucając środowisku Rafała Trzaskowskiego "antyamerykańskość".

20:44

Nie oddaliśmy ani jednej kamienicy, jeśli chodzi o reprywatyzację. Zatrzymałem ten proces - powiedział w studio Rafał Trzaskowski. Nie będzie sprzedaży mieszkań komunalnych - dodał.

Czy ludzie z i ulicy Marszałkowskiej 66 wrócą do domów - pytał Karol Nawrocki. Ten dom się walił - odpowiadał Trzaskowski.

20:38

Kandydaci rozmawiali o finansowaniu zbrojeń w Unii Europejskiej. Karol Nawrocki wskazał, że jednym z punktów porozumienia Polski i Francji jest wprowadzanie Zielonego Ładu.

Rafał Trzaskowski wskazywał, że jednym z obecnych celów Unii jest m.in. finansowanie polskiego przemysłu zbrojnego.

Dzisiaj chodzi, żeby mieć dwie polisy bezpieczeństwa - dodawał, tłumacząc, że ma na myśli dobre relacje i ze Wspólnotą, i z Amerykanami.

20:33

Pana środowisko polityczne przyjaźni się z ludźmi, którzy chcą niszczyć UE - zarzucił Karolowi Nawrockiemu Rafał Trzaskowski.

Jak pan chce w takim razie zablokować porozumienie Mercosur i ile państw potrzeba, by to przeprowadzić? - zapytał.

Jeśli chodzi o koalicję, najpierw trzeba zbudować koalicję państw przyfrontowych, żeby zboże z Ukrainy nie zalało Polski - odpowiedział Nawrocki.

Szef IPN-u mówił, że jeśli chodzi o jego relacje zagraniczne, spotkał się m.in. z Giorgią Meloni czy Donaldem Trumpem.

20:28

Jednym z wątków była nielegalna migracja.

Karol Nawrocki zapowiedział, że doprowadzi do wypowiedzenia unijnego paktu migracyjnego.

Nie zgodzimy się na żadne rozwiązanie, które jest złe dla Polski - obiecywał Trzaskowski.

20:25

Czy kandydat na urząd prezydenta może być finansowany przez zagraniczne podmioty - spytał Rafała Trzaskowskiego Karol Nawrocki, mówiąc, że kandydat KO jest właśnie taką osobą.

Prezydent Warszawy stwierdził, że to nieprawda. Dodał, że ma duże doświadczenie w polityce zagranicznej, ma kontakty, wie, jak działa Unia Europejska, jak rozmawiać z politykami z USA.

Pół miliona złotych wpompowano w kampanię w mediach społecznościowych z rynków zagranicznych. Finansują pana obce fundacje - ripostował Nawrocki.

Wolę Sorosa niż Orbana - odpowiedział Trzaskowski, mówiąc, że to nieprawda, że jego kampania jest finansowana w sposób, który sugerował Nawrocki. Polityk KO zapowiedział, że jest gotów dowieść tego w sądzie.

20:20

Ile PiS zamknął szpitali? - spytał Trzaskowski Nawrockiego.

W czasie rządów PiS byłem prezesem Instytutu Pamięci Narodowej - odpowiedział prawicowy kandydat. Polityk z Gdańska obiecał, że doprowadzi do powstania nowoczesnego centrum obsługi pacjenta.

20:14

35 tys. warszawiaków odeszło z publicznych przychodni w Warszawie - wskazał Nawrocki.

Nieprawda - ripostował Trzaskowski. System przychodni w Warszawie jest jednym z najbardziej nowoczesnych - dodawał polityk KO, zarzucając Nawrockiemu brak jakiegokolwiek doświadczenia w zarządzaniu.

Trzaskowski pochwalił się m.in. zbudowaniem Instytutu Zdrowia Kobiet.

Czy Karol Nawrocki jest za rozliczeniem nieprawidłowości rządów PiS z czasów pandemii koronawirusa?

Kilkukrotnie publicznie mówiłem, jako wyborca PiS, że nie zgadzałem się m.in. z zamykaniem lasów - odpowiedział Nawrocki.

20:08

Karol Nawrocki zapytał o zdrowie psychiczne dzieci. Czy Rafał Trzaskowski ma świadomość, że w Warszawie czeka się nawet trzy lata na wizytę u psychiatry dziecięcego? Jak chce zadbać o tę kwestię?

Rafał Trzaskowski mówił, że zorganizował w Warszawie całą sieć przychodni czy stypendia dla lekarzy, promujące wspieranie psychiatrii dziecięcej. Polityk mówił też, że kolejki są krótsze niż w innych polskich miastach.

Prezydent Warszawy spytał z kolei o in vitro. Czy Karol Nawrocki walczyłby z tym programem jako prezydent Polski?

Z całą pewnością sam nie będę wychodził z inicjatywami - odpowiedział kandydat wspierany przez PiS. Nie będę wielkim przeciwnikiem (in vitro - red.) - dodał.

19:50

Już za 10 minut początek debaty.

19:45

Kandydat wspierany przez PiS - Karol Nawrocki / Adam Burakowski / East News