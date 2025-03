"Pani Wrzosek to prokurator przepełniona politycznie motywowaną nienawiścią. Wielokrotnie to manifestowała. Zapowiadała, że będzie łamać prawo" - mówił gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM - poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński. "To nie jest ofiara. Ona jest współsprawcą tej nienawiści" - dodał były wiceminister spraw zagranicznych. Usprawiedliwiał też swojego partyjnego kolegę Jacka Ozdobę, który zasłyną ostatnio agresywnymi wypowiedziami pod adresem Ewy Wrzosek.

Jabłoński broni Ozdoby. "Cała PO powinna złożyć mandaty" Mikołaj Poruszek / RMF FM "Bodnar jest ślepy na jedno oko" Prokurator generalny Adam Bodnar skierował pismo do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli o podjęcie czynności zmierzających do oceny zachowania europosła PiS Jacka Ozdoby wobec prokurator Ewy Wrzosek. Chodzi o niestosowne wypowiedzi nagrane przez TVP Info. Krzysztof Ziemiec pytał o tę sytuację swojego gościa. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jabłoński broni Ozdoby. "Cała PO powinna złożyć mandaty" Adam Bodnar zachowuje się w sposób skrajnie cyniczny. Nie reagował na przejawy nienawiści, hejtu, obrzydliwe hasło 8 gwiazdek, wypowiadane publicznie przez wielu polityków jego formacji - także ludzi, którzy są dzisiaj w Parlamencie Europejskim - mówił w RMF FM Paweł Jabłoński. Teraz nagle oni chcą kreować na ofiarę panią prokurator, która zionie do przeciwników nienawiścią - dodał. Były wiceszef MSZ zarzucił Adamowi Bodnarowi, że "jest ślepy na jedno oko". Był Rzecznikiem Praw Obywatelskich, najwyraźniej zapomniał o tym. Zwraca się do instytucji europejskiej, żeby ścigała polską opozycję. To najlepiej świadczy o mentalności Bodnara - ocenił. Odnosząc się do słów Ozdoby dotyczących Wrzosek ("ja ją popchnę, niech spie**la", "Ona jest psychiczna"), Jabłoński stwierdził wymijająco: "Jeśli będziemy karać posłów za tego typu słowa, to cała PO powinna złożyć mandaty za słowa, które wypowiadała". Oni próbują się dzisiaj kreować na ofiary, a są sprawcami tej nienawiści - grzmiał polityk PiS-u. Zobacz również: Ozdoba pod lupą PE? Bodnar skierował pismo do Metsoli "Pogrzeb dobrego człowieka". Jabłoński o pożegnaniu Barbary Skrzypek W rozmowie pojawił się też temat pogrzebu Barbary Skrzypek - wieloletniej współpracowniczki prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Prywatna ceremonia odbędzie się dziś w Gorlicach w Małopolsce. Paweł Jabłoński przyznał, że nie może wziąć w niej udziału, ale będzie tam wielu jego partyjnych kolegów. Bardzo wielu ludzi związanych z PiS i nie tylko będzie w Gorlicach. Pani Barbara była dla nas bardzo ważną osobą. Była z nami przez wiele, wiele lat - mówił gość Krzysztofa Ziemca. To jest przede wszystkim pogrzeb dobrego człowieka, który nie był osobą publiczną. Prosimy o uszanowanie bólu rodziny i najbliższych - dodał były wiceszef MSZ. Zobacz również: Uroczystości w cieniu politycznych emocji. Pożegnanie Barbary Skrzypek "Polska zawsze może być przegłosowana" Dlaczego posłowie PiS nie zagłosowali za sejmową uchwałą ws. bezpieczeństwa RP, w której poparto rezolucję europarlamentu w sprawie wzmocnienia obronności Unii Europejskiej? Ta uchwała nie jest za polskim bezpieczeństwem, tylko przeciwko polskiemu bezpieczeństwu - przekonywał w RMF FM Paweł Jabłoński. Obrazowo opisał też, na czym jego zdaniem polega problem z tym dokumentem. To, drodzy państwo, jakbyście zawarli umowę np. o wymianę drzwi antywłamaniowych do domu - bardzo ważna rzecz, zabezpiecza was. Ale tam jest dopisane drobnym drukiem, że od tego momentu inni wasi sąsiedzi będą mogli decydować o tym, w jaki sposób się możecie bronić, jak często możecie te drzwi zamykać, jakie zamki tam możecie założyć - stwierdził były wiceszef MSZ. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawiera taki zapis - nawet nie drobnym drukiem, tylko wprost, że oni wzywają, aby wszystkie decyzje w sprawach obronności były podejmowane większością kwalifikowaną. Polska zawsze może być przegłosowana. Za tym zagłosowała Platforma - dodał Jabłoński. Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube: https://www.youtube.com/@RMF24Video. Zobacz również: Piotr Zgorzelski: Sztabowcy Szymona Hołowni muszą dokonać restartu

Opracowanie: Maciej Nycz