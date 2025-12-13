"Myślę, że prezydent został wprowadzony w błąd przez swoich współpracowników" - powiedział Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, minister energii Miłosz Motyka. Polityk skomentował w ten sposób ostatnią polityczną zawieruchę dot. rozmów z Ukraińcami o ewentualnym przekazaniu im myśliwców MiG. Motyka wskazał, że cała sytuacja mogła wziąć się z "chaosu w Kancelarii Prezydenta". Członek PSL mówił także o budowie polskiej elektrownii jądrowej czy dwóch latach rządów koalicji.
Bardzo dobra - taka powinna być zdaniem ministra energii Miłosza Motyki ocena, jaka należy się rządowi Donalda Tuska po dwóch latach pracy.
Jest to poparte efektami - przekonywał gość Krzysztofa Ziemca, wskazując na "zatrzymanie rekordowej inflacji" czy "rekordowy budżet na obronność".
Motyka mówił, że obecność polskiej gospodarki wśród 20 najmocniejszych gospodarek świata będzie przekładała się na portfele Polaków.
Gospodarz rozmowy wskazywał, że sondaże jednak nie są dla rządu Tuska tak łaskawe.