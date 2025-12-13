"Myślę, że prezydent został wprowadzony w błąd przez swoich współpracowników" - powiedział Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, minister energii Miłosz Motyka. Polityk skomentował w ten sposób ostatnią polityczną zawieruchę dot. rozmów z Ukraińcami o ewentualnym przekazaniu im myśliwców MiG. Motyka wskazał, że cała sytuacja mogła wziąć się z "chaosu w Kancelarii Prezydenta". Członek PSL mówił także o budowie polskiej elektrownii jądrowej czy dwóch latach rządów koalicji.

Bardzo dobra - taka powinna być zdaniem ministra energii Miłosza Motyki ocena, jaka należy się rządowi Donalda Tuska po dwóch latach pracy.

Jest to poparte efektami - przekonywał gość Krzysztofa Ziemca, wskazując na "zatrzymanie rekordowej inflacji" czy "rekordowy budżet na obronność".

Motyka mówił, że obecność polskiej gospodarki wśród 20 najmocniejszych gospodarek świata będzie przekładała się na portfele Polaków.

Gospodarz rozmowy wskazywał, że sondaże jednak nie są dla rządu Tuska tak łaskawe.

Na półmetku jest najtrudniej - odpowiadał minister. Pytany o sondaż, w którym prawie połowa Polaków oceniła, że koalicja rządząca nie dotrwa do końca, powiedział, że dwa lata temu słychać było podobne opinie, a jednak rząd trwa.

Polityk z Małopolski przekonywał, że najjaśniejszą gwiazdą rządu jest kwestia bezpieczeństwa, a co za tym idzie, praca Władysława Kosiniaka-Kamysza. Porażki rady ministrów to zaś "zbyt częste koncertowanie się na długich rozmowach bez konsensusu" - np. ustawie o statusie osoby najbliższej. Powinniśmy przyspieszyć, jeśli chodzi o kwestie zdrowotne - przyznał Motyka, dodając, że PSL pracuje nad zmianami w zakresie finansowania ochrony zdrowia.

Konkrety możemy usłyszeć w "najbliższych tygodniach".

Elektrownia jądrowa i ceny energii

Minister energii informował też, że trwają przygotowania pod wzniesienie budynków przyszłej polskiej elektrowni jądrowej. Ich budowa miałaby ruszyć w 2027 r., budowa reaktora w 2028 r., a prąd z elektrowni miałby popłynąć do odbiorców w 2036 rTyle to trwa ze względu na technologię, która później będzie nam gwarantowała stabilne dostawy energii przez 60 lat co najmniej - powiedział.

W przyszłym roku nie będzie mrożenia cen energii. Miłosz Motyka zapewnia, że prąd nie będzie jednak droższy, ponieważ m.in. inwestujemy w sieci i magazyny energii.

Motyka o prezydencie: Myślę, że został wprowadzony w błąd przez swoich współpracowników

W rozmowie Gość Ziemca w RMF FM pojawił się również wątek prezydenta Karola Nawrockiego i jego ostatnich słów o tym, że nie został poinformowany o rozmowach z Ukraińcami na temat przekazania samolotów MiG-29.

Chcę jasno podkreślić, że w komitetach ds. bezpieczeństwa Rady Ministrów przedstawiciel pana prezydenta uczestniczy, o wszystkim wie i dotychczas też chyba nie tworzył wrażenia, że o czymś nie wie. Myślę, że został wprowadzony w błąd przez swoich współpracowników - stwierdził Miłosz Motyka z PSL.

To jest trochę wojna polityczna i wojna medialna, która wynika z totalnego chaosu w Kancelarii Prezydenta. Uczestniczę w Komitetach Bezpieczeństwa Rady Ministrów, a uczestniczy w nich także przedstawiciel prezydenta. I wiem, co tam jest także przedstawiane. I trudno mi sobie wyobrazić, by po kilku dniach przedstawiciel pana prezydenta albo o tym zapomniał, albo swojego zwierzchnika nie poinformował - dodał.

Motyka zarzucił prezydenckiemu ministrowi, Marcinowi Przydaczowi, że pracuje nie na rzecz Polski, ale własnego nazwiska.

Odnosząc się zaś do informacji o ograniczeniu funduszy Kancelarii Prezydenta, wskazał, że to nie jest żadne głodzenie, a środki ograniczono również Kancelarii Premiera.

