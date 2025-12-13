Na półmetku jest najtrudniej - odpowiadał minister. Pytany o sondaż, w którym prawie połowa Polaków oceniła, że koalicja rządząca nie dotrwa do końca, powiedział, że dwa lata temu słychać było podobne opinie, a jednak rząd trwa.

Polityk z Małopolski przekonywał, że najjaśniejszą gwiazdą rządu jest kwestia bezpieczeństwa, a co za tym idzie, praca Władysława Kosiniaka-Kamysza. Porażki rady ministrów to zaś "zbyt częste koncertowanie się na długich rozmowach bez konsensusu" - np. ustawie o statusie osoby najbliższej. Powinniśmy przyspieszyć, jeśli chodzi o kwestie zdrowotne - przyznał Motyka, dodając, że PSL pracuje nad zmianami w zakresie finansowania ochrony zdrowia.

Konkrety możemy usłyszeć w "najbliższych tygodniach".

Elektrownia jądrowa i ceny energii

Minister energii informował też, że trwają przygotowania pod wzniesienie budynków przyszłej polskiej elektrowni jądrowej. Ich budowa miałaby ruszyć w 2027 r., budowa reaktora w 2028 r., a prąd z elektrowni miałby popłynąć do odbiorców w 2036 r. Tyle to trwa ze względu na technologię, która później będzie nam gwarantowała stabilne dostawy energii przez 60 lat co najmniej - powiedział.

W przyszłym roku nie będzie mrożenia cen energii. Miłosz Motyka zapewnia, że prąd nie będzie jednak droższy, ponieważ m.in. inwestujemy w sieci i magazyny energii.

Miłosz Motyka, minister energii z PSL / Jakub Rutka / RMF24

Motyka o prezydencie: Myślę, że został wprowadzony w błąd przez swoich współpracowników

W rozmowie Gość Ziemca w RMF FM pojawił się również wątek prezydenta Karola Nawrockiego i jego ostatnich słów o tym, że nie został poinformowany o rozmowach z Ukraińcami na temat przekazania samolotów MiG-29.

Chcę jasno podkreślić, że w komitetach ds. bezpieczeństwa Rady Ministrów przedstawiciel pana prezydenta uczestniczy, o wszystkim wie i dotychczas też chyba nie tworzył wrażenia, że o czymś nie wie. Myślę, że został wprowadzony w błąd przez swoich współpracowników - stwierdził Miłosz Motyka z PSL.

To jest trochę wojna polityczna i wojna medialna, która wynika z totalnego chaosu w Kancelarii Prezydenta. Uczestniczę w Komitetach Bezpieczeństwa Rady Ministrów, a uczestniczy w nich także przedstawiciel prezydenta. I wiem, co tam jest także przedstawiane. I trudno mi sobie wyobrazić, by po kilku dniach przedstawiciel pana prezydenta albo o tym zapomniał, albo swojego zwierzchnika nie poinformował - dodał.