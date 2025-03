Korneluk o wątpliwościach ws. śledztwa

Dariusz Korneluk powiedział w piątek, że prokuratura analizuje to nagranie, a on sam jeszcze nie przesądza, czy będzie w tym przedmiocie wszczęte postępowanie. Jak mówił w TVN 24, w nagraniu "nie ma nawet zamiaru, są rozważania" ws. czynów wobec prok. Wrzosek.

Tam są rozważania użycia siły fizycznej w stosunku do pani prokurator, ale nie podjęto żadnej czynności, które zmierzałyby wprost do wykonania. Wówczas mielibyśmy usiłowanie popełnienia przestępstwa użycia siły fizycznej - podkreślił Korneluk.

Zaznaczył jednak, że nagranie "jak najbardziej źle świadczy o osobach wypowiadających się". To świadczy, kim te osoby są, jaki mają stosunek to prawa, stosunek do człowieka - dodał.

Prokurator był również pytany, czy Wrzosek ma "pełne wsparcie" z jego strony i ze strony ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, jeśli chodzi o prowadzenie przez nią śledztwa dotyczącego powiązanej z PiS spółki Srebrna i niedoszłej inwestycji - wybudowania dwóch wieżowców na należącej do spółki działce w Warszawie.

Jak mówił Korneluk, prok. Wrzosek w rozmowie z nim zaprzeczyła, aby zachodziły okoliczności, które opowiadałyby się za wyłączeniem jej z tej sprawy. Dodał, że potwierdził to też prokurator okręgowy w Warszawie. Nie ma żadnych przesłanek merytorycznych - podkreślam, merytorycznych - do wyłączenia pani prokurator od tego postępowania - mówił Korneluk. Dzisiaj to nie politycy będą decydowali, który prokurator prowadzi postępowanie. Są reguły, są zasady, są procedury przydzielania spraw prokuratorom i to one mają dzisiaj znaczenie - podkreślił.

Śmierć Barbary Skrzypek

Śmierć Barbary Skrzypek, wieloletniej współpracowniczki prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, wywołała oburzenie wśród polskiej prawicy. Skrzypek zmarła w minioną sobotę. W środę 12 marca była przesłuchiwana przez prok. Wrzosek ws. spółki Srebrna. Politycy PiS łączą przesłuchanie z jej śmiercią.

Prezes PiS zasugerował to m.in. w poniedziałek podczas konferencji prasowej pod Prokuraturą Okręgową w Warszawie. Kaczyński ocenił, że to, co zdenerwowało Barbarę Skrzypek i - w jego ocenie - doprowadziło do tragedii, to "osoba pani prokurator Wrzosek". Dodał, że jego była współpracowniczka to "pierwsza ofiara demokracji walczącej".

Przyczyny śmierci Skrzypek

Według ustaleń z sekcji zwłok, przyczyną zgonu Barbary Skrzypek był rozległy zawał.

Przyczyną zgonu była niewydolność krążenia w przebiegu bardzo rozległego zawału tylnej ściany serca z obecnością skrzepliny i upośledzeniem drożności gałęzi okalającej lewej tylnej wieńcowej - powiedział prok. Norbert Woliński.

Politycy PiS zwracają uwagę, że do przesłuchania nie został dopuszczony pełnomocnik Barbary Skrzypek, natomiast brało w nim udział dwóch adwokatów austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera - adw. Jacek Dubois i adw. Krystian Lasik.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie opublikowała zanonimizowany protokół przesłuchania Skrzypek. Wynika z niego, że trwało ono ponad cztery godziny, a w jego trakcie zarządzono krótką przerwę. Prokurator Wrzosek podkreśliła, że przesłuchanie przebiegło w przyjaznej atmosferze i nie zgłaszano do niego uwag.