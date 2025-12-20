"Najważniejsze jest to, żeby w tego typu rozmowach - między prezydentami dwóch państw, państw dla siebie ważnych - była rozmowa twarda, ważna, z priorytetami dotyczącymi naszego regionu" – mówił o spotkaniu Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP. "Czekamy na realizację ustaleń tej wizyty" - dodał.

Pierwszy raz w historii dwóch prezydentów spotkało się w towarzystwie prezesów Instytutu Pamięci Narodowej, polskiego i ukraińskiego. Tego do tej pory nie było. Pierwszy raz prezydent Ukrainy tak mocno podczas konferencji prasowej wskazał na to, że jest polityczna zgoda na to, aby realizować wnioski złożone przez IPN. Prezydent Karol Nawrocki jasno wskazał, że 26 wniosków IPN zostało złożonych, czeka na rozpatrzenie i zgodnie z tą rozmową, którą panowie wczoraj odbyli, my czekamy teraz na realizację ustaleń tej wizyty - mówił Szefernaker odnoście tego, co udało się osiągnąć w trakcie rozmowy.

Pożyczka dla Ukrainy jako rozwiązanie zastępcze

Szefernaker krytycznie odniósł się do ogłoszonej w Brukseli decyzji o 90 mld euro pożyczki dla Ukrainy, zabezpieczonej budżetem UE. Podkreślał, że nie jest to pierwotny plan, który zakładał wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów.

Nie udało się wdrożyć aktywów rosyjskich w realizację tego planu. To nie jest plan podstawowy - mówił. W jego ocenie fakt, że część państw, m.in. Węgry, Słowacja i Czechy, wycofała się z tego mechanizmu, pokazuje brak jedności Europy.

Po blisko czterech latach wojny Europa nadal nie mówi jednym głosem wobec Federacji Rosyjskiej - stwierdził.

Krzysztof Ziemiec przywołał słowa premiera Donalda Tuska, który uznał pożyczkę za istotny argument Ukrainy w ewentualnych negocjacjach pokojowych. Szefernaker podszedł do tego sceptycznie, wskazując, że kluczowe znaczenie ma wspólne stanowisko wobec rosyjskich aktywów.

Najważniejsze jest, żeby wobec Federacji Rosyjskiej głos Europy był jednoznaczny i wspólny - podkreślał w rozmowie kilka razy.

Prezydenckie weta jako element systemu

Znaczną część rozmowy zajęły krajowe spory wokół wet prezydenckich, w tym dotyczących reformy oświaty oraz podatków. Szefernaker bronił decyzji Karola Nawrockiego, wskazując, że są one poprzedzone analizą i konsultacjami społecznymi.

Sto trzydzieści ustaw zostało podpisanych, dwadzieścia zawetowanych. Prezydent będzie wetował wszystkie buble, które przedstawia rząd - mówił Szefernaker.

Podkreślał, że przed decyzją o wecie wobec reformy edukacji w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie z udziałem ponad stu organizacji społecznych, w tym także krytyków i zwolenników ustawy.

Szefernaker zdecydowanie odpowiadał również na zarzuty Donalda Tuska. Premier mówił, że da się rządzić bez prezydenta. Dziś widzi, że się nie da - bez rozmowy, współpracy i dobrych ustaw - powiedział prezydencki minister.

W jego ocenie weta nie paraliżują państwa, lecz wymuszają poprawki legislacyjne. Ustawy wracają po zmianach i są podpisywane. To pokazuje, że system działa - stwierdził.

Spór konstytucyjny

Rozmowa dotyczyła także wyroku TSUE, który zakwestionował prawidłowość obsadzenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Szefernaker odrzucał możliwość uznania orzeczenia unijnego trybunału za nadrzędne wobec Konstytucji RP.

Najwyższym źródłem prawa w Polsce jest Konstytucja, a nie Trybunał Europejski - ocenił.

Oskarżył rząd o łamanie prawa poprzez niepublikowanie orzeczeń TK oraz zapowiadał sprzeciw wobec prób "odbicia" Trybunału przez większość sejmową. To Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga, czy coś jest zgodne z Konstytucją, a nie instytucje zewnętrzne - mówił Szefernaker.

Pytany o ewentualne powołanie nowych sędziów TK, nie zadeklarował jednoznacznej decyzji, ale podkreślał rolę prezydenta jako strażnika praworządności. Prezydent będzie obserwował sytuację i podejmował decyzje. Zawsze będzie stał na straży Konstytucji - dodał na koniec. 

Zobacz również:

Opracowanie: