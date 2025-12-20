Pożyczka dla Ukrainy jako rozwiązanie zastępcze

Szefernaker krytycznie odniósł się do ogłoszonej w Brukseli decyzji o 90 mld euro pożyczki dla Ukrainy, zabezpieczonej budżetem UE. Podkreślał, że nie jest to pierwotny plan, który zakładał wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów.

Nie udało się wdrożyć aktywów rosyjskich w realizację tego planu. To nie jest plan podstawowy - mówił. W jego ocenie fakt, że część państw, m.in. Węgry, Słowacja i Czechy, wycofała się z tego mechanizmu, pokazuje brak jedności Europy.

Po blisko czterech latach wojny Europa nadal nie mówi jednym głosem wobec Federacji Rosyjskiej - stwierdził.

Krzysztof Ziemiec przywołał słowa premiera Donalda Tuska, który uznał pożyczkę za istotny argument Ukrainy w ewentualnych negocjacjach pokojowych. Szefernaker podszedł do tego sceptycznie, wskazując, że kluczowe znaczenie ma wspólne stanowisko wobec rosyjskich aktywów.

Najważniejsze jest, żeby wobec Federacji Rosyjskiej głos Europy był jednoznaczny i wspólny - podkreślał w rozmowie kilka razy.