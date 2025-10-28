"Górnicy są poddani od wielu lat populizmowi polityków, którzy obiecują im gruszki na wierzbie" - mówi w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 i RMF FM Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki. Jego zdaniem, wynika to z faktu, że politycy kupują sobie głosy, obiecując reformy górnikom, które nie są potem podejmowane. "Niestety nasze górnictwo odchodzi powoli do historii" - dodaje polityk.

Janusz Steinhoff / Wojciech Olkusnik/East News / East News

Zapytamy także, czy państwo będzie w nieskończoność pomagać kopalniom i ile dopłacamy do górnictwa? Jak ocenia działania rządu w sprawie Jastrzębskiej Spółki Węglowej i czy spółka ma przyszłość?

Porozmawiamy także o energetycznej transformacji. Czy to jedyna droga? Czy zielona transformacja na Śląsku jest możliwa?

