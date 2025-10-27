Ranking 50 najbogatszych Polek opublikował w poniedziałek tygodnik "Wprost". "W tym wydaniu Listy 50 najbogatszych Polek mamy aż 7 debiutantek" - pisze Szymon Krawiec. Pierwsze miejsce jednak niezmiennie od lat należy do Dominiki Kulczyk. Majątek inwestorki, założycielki i prezeski Kulczyk Foundation, przewodniczącej Rady Nadzorczej Kulczyk Holding i Polenergia S.A. wynosi 5,3 mld zł. Jakie kobiety uplasowały się na dalszych miejscach?

"Wprost" opublikował w poniedziałek listę 50 najbogatszych Polek. Wśród nich w tym roku jest 11 miliarderek. "W sumie cała pięćdziesiątka najbogatszych kobiet w kraju zgromadziła w tym roku majątek wyceniany na 38,4 mld zł" - podaje tygodnik.

Najbogatszą Polką jest 48-letnia Dominika Kulczyk, dziedziczka majątku po swoim ojcu Janie Kulczyku. Jej majątek to 5,3 mld zł. Dominika Kulczyk zajmuje się m.in. działalnością charytatywną. Pomaga krajom dotkniętym przez biedę czy klęski żywiołowe. Szczególną uwagę poświęca dzieciom, za co w 2018 roku odebrała Order Uśmiechu. Jak informował "Puls Biznesu", w 2020 roku przekazała polskiej Fundacji Lekarze Lekarzom 20 mln zł na zakup sprzętu medycznego do walki z epidemią Covid-19.

Mecenas wydarzenia Dominika Kulczyk podczas konferencji prasowej otwierającej 35. Malta Festival; Poznań czerwiec 2025 / Marek Zakrzewski / PAP

Na drugim miejscu na liście 50 najbogatszych Polek w 2025 roku "Wprost" znalazła się Elżbieta Kaczmarek, nazwana "królową polskiego meblarstwa". Kontroluje ona marki Com.40 i Correct. Majątek Elżbiety Kaczmarek to 3,7 mld zł. Trzecie miejsce w rankingu należy do Barbary Komorowskiej, która jest największym udziałowcem w firmie Bakoma. Należy do niej także sieć zakładów Polskie Młyny czy firma Bioagra-Oil, jest także właścicielką spółki Komagra, która oferuje pokaźną gamę produktów rzepakowych. Zgromadziła ona 3 mld zł.

Dalej na liście - z majątkiem 2,2 mld zł - znalazła się m.in. współwłaścicielka oraz przewodnicząca rady nadzorczej Adamed Pharma dr Małgorzata Adamkiewicz, żona zmarłego w ubiegły piątek dr. Macieja Adamkiewicza . Piąte miejsce - z majątkiem 2 mld - zajmuje Grażyna Kulczyk.

Na liście są też kobiety, które na co dzień nie stronią od rozgłosu. 24. miejsce zajęła Anna Lewandowska, która zgromadziła 398 mln zł. 35. miejsce należy do Ewy Chodakowskiej, posiadaczki 229 mln zł. Iga Świątek z majątkiem 133 mln zł zajęła natomiast 45. miesjce.