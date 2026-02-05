"To prezydent decyduje o tym, czym będzie się zajmowała Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Pan Czarzasty nie ma kompetencji do tego, żeby rozszerzać agendę" - tak poseł PiS Andrzej Śliwka komentował w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 wniosek marszałka Sejmu o rozszerzenie obrad Rady Bezpieczeństwa Narodowego o dwa punkty dotyczące przeszłości Karola Nawrockiego: charakteru jego kontaktów ze środowiskami pseudokibiców oraz pracy w Grand Hotelu Sopot.

Andrzej Śliwka, poseł PiS / Marcin Suchmiel / RMF24

Słuchaj Radia RMF24>>>

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Przeszłość Karola Nawrockiego znów budzi emocje. "Był prześwietlony wzdłuż i wszerz"

Poseł Andrzej Śliwka podkreślał, że "pan prezydent wielokrotnie składał ankietę bezpieczeństwa, dostawał poświadczenie bezpieczeństwa, a w czasie kampanii wyborczej był prześwietlony wzdłuż i wszerz".

Mamy do czynienia z osobą, która (...) została prześwietlona i nie uciekała od mediów, a z drugiej strony mamy marszałka Czarzastego, (...) którego relacje biznesowe z Rosjanami, z którymi prowadził biznes przez lata, nie zostały zweryfikowane i sprawdzone - podkreślał poseł PiS.

Poradził marszałkowi, by stanął przed dziennikarzami i jasno wytłumaczył się ze swojej przeszłości.

Zobacz: Czarzasty ostro odpowiada Nawrockiemu. Jest wniosek ws. Grand Hotelu i pseudokibiców

Andrzej Śliwka nie widzi powodu, dla którego Karol Nawrocki miałby komentować jeszcze doniesienia dotyczące jego kontaktów z pseudokibicami i pracy w sopockim hotelu. Jego zdaniem służby specjalne w czasie kampanii prezydenckiej weryfikowały Nawrockiego, a sam prezydent wielokrotnie komentował swoją przeszłość z wywiadach.

Prezydent nie ma sobie nic do zarzucenia. To jest publicystyka - mówił w rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24. Pytany, dlaczego nie udostępniono zdjęć głowy państwa ze spotkania z kibicami , powiedział, że "dla niego to nie jest temat".

To nie są przyjaciele pana prezydenta, to są ludzie z różnych środowisk kibicowskich. Mam duży szacunek do środowisk kibicowskich, bo ich aktywność na polu patriotycznym jest dla mnie szlachetna. Oczywiście też jestem kibicem - mówił Śliwka.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy.