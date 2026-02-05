Donald Tusk przybył z wizytą do Kijowa. Rano spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Wizytę szefa polskiego rządu rozpoczęło złożenie wieńców pod ścianą upamiętniającą obrońców Ukrainy. Premierowi towarzyszy mu m.in. minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, który przygotowuje światową konferencję poświęconą powojennej odbudowie Ukrainy.
- Premier Donald Tusk w czwartek rano przyjechał z wizytą do Kijowa.
- Polska chce aktywnie uczestniczyć w powojennej odbudowie Ukrainy - zapowiada premier Tusk.
- Rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną trwają, mimo wcześniejszych zapowiedzi o możliwym zawieszeniu ognia na czas mrozów.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.
"Witamy w Kijowie! To ważna wizyta prawdziwego przyjaciela. Polska jest liderem wsparcia Ukrainy, w tym w zakresie pomocy energetycznej. Doceniamy taką solidarność oraz nasze partnerstwo strategiczne. Z niecierpliwością oczekujemy na owocną wizytę i merytoryczne rozmowy z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim" - napisał na X szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha.