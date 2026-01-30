"Wyjątkowością systemu San jest jego mobilność. To nie jest system, który postawimy w jednym miejscu. Mamy możliwość przemieszczania go w różne miejsca, żeby chronić infrastrukturę krytyczną. To pierwszy tak kompleksowy system w Europie" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota o systemie antydronowym. Podkreślił, że udział polskiego przemysłu zbrojeniowego wyniesie powyżej 60 procent. "Mamy możliwość polonizacji tego systemu" - dodał.