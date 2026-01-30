"Wyjątkowością systemu San jest jego mobilność. To nie jest system, który postawimy w jednym miejscu. Mamy możliwość przemieszczania go w różne miejsca, żeby chronić infrastrukturę krytyczną. To pierwszy tak kompleksowy system w Europie" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota o systemie antydronowym. Podkreślił, że udział polskiego przemysłu zbrojeniowego wyniesie powyżej 60 procent. "Mamy możliwość polonizacji tego systemu" - dodał.

  • Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Wkrótce szersze omówienie rozmowy. 

Zobacz również:

Radio RMF24
Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24

 Słuchajcie online już teraz!

Radio RMF24 na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.
Opracowanie: