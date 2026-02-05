Ponad pół tysiąca budynków w warszawskich dzielnicach Ursus i Włochy przez blisko 20 godzin pozbawionych było ogrzewania i ciepłej wody. Awaria ciepłownicza, która rozpoczęła się wczoraj przed południem, została usunięta. Sytuacja wraca do normy.

Usuwanie awarii w Warszawie / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Od wczorajszego przedpołudnia mieszkańcy warszawskiego Ursusa oraz części Włoch musieli radzić sobie bez ogrzewania i ciepłej wody.

Zimne kaloryfery i krany to efekt poważnej awarii ciepłowniczej, która dotknęła ponad 500 budynków przy 80 ulicach.

Miasto przygotowało dla najbardziej potrzebujących specjalną noclegownię w jednej z hal sportowych. Skorzystało z niej kilkanaście osób. Większość mieszkańców zdecydowała się jednak pozostać w swoich domach i samodzielnie radzić sobie z chłodem.

Było naprawdę zimno, ale nie chcieliśmy opuszczać mieszkania - mówi jedna z mieszkanek Ursusa. Inni dodają, że ratowali się dodatkowymi kocami i ogrzewaczami elektrycznymi.

Powrót ciepła, ale szkoły i przedszkola zamknięte

Ogrzewanie i ciepła woda wróciły w czwartek do mieszkań.

Jednak skutki awarii są nadal odczuwalne. Dzisiaj odwołane zostały jeszcze zajęcia w dziesięciu przedszkolach i szkołach podstawowych.

Trwa wyjaśnianie przyczyn usterki, która sparaliżowała znaczną część zachodniej Warszawy.