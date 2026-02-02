"Jestem za tym, żeby nastąpił powrót do powszechnego poboru, jednak nie na zasadach z 2009 roku, kiedy został on zawieszony" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 generał Leon Komornicki, były zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP. "Politycy obawiają się jednak, że decyzja o odwieszeniu poboru nie spotka się z akceptacją społeczną na tyle, żeby oni nie utracili swojej pozycji w notowaniach" - dodawał.