"Jestem za tym, żeby nastąpił powrót do powszechnego poboru, jednak nie na zasadach z 2009 roku, kiedy został on zawieszony" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 generał Leon Komornicki, były zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP. "Politycy obawiają się jednak, że decyzja o odwieszeniu poboru nie spotka się z akceptacją społeczną na tyle, żeby oni nie utracili swojej pozycji w notowaniach" - dodawał.
Generał Leon Komornicki podkreślał, że decyzja o przywróceniu powszechnego poboru "powinna już wczoraj zapaść".
Powinniśmy posiadać armię w ciągłej gotowości alarmowej - zobowiązuje nas do tego nasze położenie geopolityczne na styku z potencjalnym agresorem na wschodniej flance NATO. Tu czas odgrywa istotną rolę i zdolności przeciwzaskoczeniowe. W inny sposób (jak powszechny pobór) my tej zdolności nie zbudujemy. Musimy być w gotowości alarmowej i gotowości natychmiastowego użycia jednostek wojskowych - mówił generał Leon Komornicki w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24.
Wkrótce pełne omówienie rozmowy.