Emerytury czerwcowe są ponownie przeliczane, większość świadczeń będzie wyższa - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS dodał, że emerytura średnio wzrośnie o ponad 200 zł. Kogo dotyczy przeliczenie emerytur czerwcowych w 2026 roku? Dlaczego emerytury czerwcowe były niższe niż te przyznawane w innych miesiącach? Jakie dokumenty są potrzebne?

ZUS przelicza emerytury czerwcowe / Shutterstock

ZUS przelicza emerytury czerwcowe i renty rodzinne. Komu? O tym poniżej.

Świadczeniobiorcy nie muszą składać żadnych wniosków.

Przeliczanie emerytury czerwcowej - czy trzeba składać wniosek?

ZUS poinformował, że z urzędu przelicza emerytury osobom, które złożyły wniosek o emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019 i którym emerytury zostały wtedy przyznane. Ponowne przeliczenie dotyczy też osób, które mają ustaloną rentę rodzinną po takich emerytach. Emeryci nie muszą podejmować żadnych działań, ani składać żadnych wniosków. Po przeliczeniu ZUS wyda nową decyzję.

98 proc. przeliczeń dotyczy emerytur. Renty rodzinne stanowią natomiast 2 proc. Przeliczenia częściej obejmują świadczenia kobiet - to aż 66 proc. - niż mężczyzn (34 proc.). Proces potrwa do 31 marca.

"Realizujemy ustawę zgodnie z harmonogramem. Naszym celem jest sprawne i rzetelne przeliczenie świadczeń, bez wniosków i jakichkolwiek formalności po stronie klientów" - podał ZUS.

Emerytura czerwcowa. Co jeśli po przeliczeniu wyjdzie mniej?

Zakład uspokaja, że większość emerytów zyska, bowiem ich świadczenie wzrośnie o średnio 203,80 zł. Jeśli natomiast nowa kwota byłaby niższa, świadczenie pozostaje bez zmian. Wyższą emeryturę dostanie 19,5 tys. osób (84 proc.), a 3,8 tys. osób (16 proc.) nie zyska na przeliczeniu, czyli będzie otrzymywać tyle, co do tej pory.

Dlaczego ZUS ponownie przelicza emerytury czerwcowe? Jest to pokłosie zmian w systemie waloryzacji składek, co zaistniało w latach 2009-2019.