"Nie mam sobie nic w żadnej sprawie do zarzucenia" - tak Włodzimierz Czarzasty odniósł się do chęci omówienia jego kontaktów towarzyskich i biznesowych w trakcie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Ten temat chce poruszyć prezydent Karol Nawrocki. W odpowiedzi szef Kancelarii Sejmu poprosił o rozszerzenie obrad RBN o dwa punkty dotyczące doniesień o przeszłości prezydenta.

Włodzimierz Czarzasty chce, by na RBN porozmawiano o przeszłości Karola Nawrockiego / Tomasz Gzell/East News/Jan Graczynski / PAP

Pierwszy punkt dotyczący "wyjaśnienia charakteru kontaktów prezydenta ze środowiskami pseudokibiców oraz osobami powiązanymi z przestępczością zorganizowaną", a drugi jego pracy w Grand Hotelu Sopot.

"Uważam, że omówienie tych zagadnień w ramach posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego w oparcie o rzetelne informacje i stanowiska odpowiednich służb przyczyni się do poprawy zaufania obywateli do instytucji głowy państwa" - napisał w piśmie Siwiec.

