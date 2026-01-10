Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców. Podczas spotkania na Jasnej Górze podkreślał, że jest jednym z kibiców. "Udało nam się obronić to hasło, które przywołujemy: Bóg, Honor i Ojczyzna" - mówił do zgromadzonych. Po przemowie prezydenta kibice odpalili race, odśpiewując hymn Polski.

Prezydent Karol Nawrocki przemawia do uczestników XVIII Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców na Jasną Górę w Częstochowie. / Waldemar Deska / PAP

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Nawrocki dziękuje kibicom za wybory

W sobotę na Jasnej Górze w Częstochowie odbyła się XVIII Ogólnopolska Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców pod hasłem "Ciebie Boga wysławiamy". W wydarzeniu wziął udział prezydent Karol Nawrocki.

Jesteśmy dzisiaj tutaj, bo tak bardzo kochamy Polskę (...). Żyjemy dziś w czasach, w których musimy być razem, gdy pomyślimy o Bogu i ojczyźnie. Bóg, Honor i Ojczyzna! - mówił prezydent do kibiców z całej Polski.

Dziękował kibicom za ich wytrwałość. Wiecie, że jestem jednym z was - podkreślił i przypomniał, że przyjeżdżał na pielgrzymkę patriotyczną "jako Karol Nawrocki po prostu" - zarówno wtedy, gdy był pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej, jak i później, jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, prezes IPN czy kandydat na prezydenta.

I także dzięki waszej odwadze i temu, że stadionów nie dotknęła propaganda i chwilowe ideologiczne mody, także dlatego zostałem prezydentem i za to wam dziękuję. Udało nam się obronić to hasło, które przywołujemy: Bóg, Honor i Ojczyzna. Tak, chcemy aby Polska była normalna, aby była silna, aby Polska była bezpieczna, aby bezpieczne były nasze granice, aby była państwem dobrobytu bez nielegalnych imigrantów. To udało nam się wspólnie wygrać 1 czerwca także dzięki waszej odwadze - mówił Karol Nawrocki.

Uczestnicy XVIII Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców na Jasną Górę słuchają przemówienia prezydenta Karola Nawrockiego na błoniach klasztoru jasnogórskiego. / Waldemar Deska / PAP

Prezydent Karol Nawrocki przemawia do uczestników XVIII Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców na Jasną Górę w Częstochowie. / Waldemar Deska

Nawrocki o belce i drzazdze w oku

Prezydent dziękował organizatorom pielgrzymki za "chrześcijańską odwagę i za osiemnasty dowód tego, że w wartościach chrześcijańskich i w Rzeczpospolitej jest miejsce dla wszystkich: dla prezydenta kibica, dla kibiców, dla księży, dla rolników, dla żołnierzy". Zaznaczył, że Polska jest jedna.

Nawrocki podkreślił, że chce też zwrócić się do "naszych braci, którzy nie zauważają belki w swoim oku, a widzą drzazgę w oku różnych polskich środowisk, także środowisk kibiców, a którzy chcą wyznaczać moralne standardy, rozliczać środowiska kibiców, wczoraj rolników, a czasami także służb mundurowych, a skupiają się na tym, by niszczyć drugiego człowieka".

Do tych dziennikarzy, którzy pozwalają sobie na recenzje i opinie o całości środowiska kibicowskiego, a zapominają, że ich pracą jest niszczenie innych ludzi. Chcę się zwrócić do tych polityków, którzy przez lata ubliżali środowisku kibiców, a sami ukrywają się pod immunitetami w polskim parlamencie zamiast zmierzyć się z prawem - powiedział.

Prezydent Karol Nawrocki oraz kustosz Jasnej Góry o. Waldemar Pastusiak. / Waldemar Deska

Race i hymn

Podczas spotkania z Nawrockim kibice skandowali m.in. hasła: "Bóg, Honor, Ojczyzna" oraz "Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę". Po przemowie prezydenta odpalili race i fajerwerki, odśpiewując hymn Polski.

Pierwsza pielgrzymka kibiców na Jasną Górę odbyła się w 2009 r. Organizatorem corocznych spotkań kibiców jest salezjanin, ks. dr Jarosław Wąsowicz.