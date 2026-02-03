"Awaria sieci trakcyjnej spowodowana niską temperaturą to najbardziej prawdopodobna przyczyna nocnego wypadku kolejowego na Mazowszu" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Pociąg towarowy relacji Szczecin-Chełm (linia kolejowa nr 12) wykoleił się w nocy na wysokości miejscowości Jaroszowa Wola w powiecie piaseczyńskim. "Wykoleiło się dziewięć wagonów, z czego sześć się przewróciło. Na szczęście był to skład towarowy" - dodał.

Wiesław Szczepański, wiceszef MSWiA, poseł Nowej Lewicy / RMF FM

Wiceminister mówił także o mrozach, które zbierają śmiertelne żniwo.

Mam smutną wiadomość, dlatego że tej nocy doszło do kolejnego zgonu w woj. łódzkim. Liczba osób, które zmarły z wychłodzenia od 1 listopada, to 42 osoby - mówił w Rozmowie o 7:00 wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.

W tym samym czasie w ubiegłym roku mieliśmy 16 osób. Więcej o jedną osobę jest również ofiar tlenku węgla - od 1 października to 55 osób - dodał.

Wiceszef MSWiA zapewnił, że służby działają w trybie podwyższonej gotowości. W całym kraju około 9 tysięcy policjantów patroluje miejsca szczególnie zagrożone, w tym pustostany. W Warszawie i na Mazowszu namioty ciepła zostały uruchomione całodobowo.

Pięć namiotów w Warszawie i sześć na terenie województwa mazowieckiego działa już 24 godziny na dobę - powiedział Szczepański.

Wiceminister ostrzegł przed kolejnym zagrożeniem - marznącymi opadami i gołoledzią, które w najbliższych dniach mają objąć większość Polski.

Dzisiejszej nocy gołoledź wystąpi w czterech województwach południowych. Z środy na czwartek już w sześciu, a w czwartek niemal w całym kraju - dodał gość Radia RMF24, powołując się na prognozy IMGW.

Awaria ciepłownicza w Trójmieście

W kontekście awarii ciepłowniczej w Trójmieście wiceminister poinformował, że pełne dostawy ciepła powinny wrócić w czwartek. Obecnie ogrzewanie działa, ale w ograniczonym zakresie.

Problemy dotknęły także placówki oświatowe. Szacujemy, że około trzysta trzydzieści szkół pozostaje zamkniętych - powiedział Szczepański, dodając, że w wielu przypadkach to efekt niedogrzania budynków po przerwie spowodowanej feriami.

Wiceminister zapewnił, że wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie są przejezdne, a na kolei - mimo opóźnień spowodowanych oszronieniem i spadkami napięcia - nie ma nieprzejezdnych linii.

Nie mamy informacji, by gdziekolwiek linia kolejowa była nieprzejezdna - zaznaczył.

Bez prądu pozostaje 535 odbiorców

Jeśli chodzi o energetykę, skala problemów jest ograniczona. Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, bez prądu pozostaje 535 odbiorców w całym kraju - powiedział gość RMF24.

MSWiA monitoruje także zagrożenie powodziowe związane z roztopami. Wiceminister zapowiedział użycie lodołamaczy na Wiśle i Odrze, gdy tylko pozwolą na to warunki.

Na tę chwilę nic nam jeszcze nie grozi, ale sytuacja jest monitorowana na bieżąco - zapewnił.

Pytany o wsparcie finansowe dla samorządów, Szczepański przyznał, że rozmowy dopiero się rozpoczną. Będziemy się nad tym pochylać i rozmawiać. Trudno dziś oszacować skalę wydatków - powiedział wiceszef MSWiA.