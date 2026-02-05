Armagedon pogodowy na lotnisku Berlin-Brandenburg (BER). W czwartkowy poranek wszystkie odloty zostały wstrzymane ze względu na trudne warunki.

Odladzanie samolotu / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wszystkie odloty z lotniska Berlin-Brandenburg (BER) zostały wstrzymane w czwartek rano z powodu trudnych warunków pogodowych.

Powodem utrudnień są opady śniegu i szybko zamarzający deszcz, uniemożliwiające odladzanie samolotów.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Port lotniczy poinformował, że pasażerowie muszą przygotować się na odwoływanie lotów i duże opóźnienia.

Z powodu śniegu i szybko zamarzającego deszczu nie jest możliwe odladzanie samolotów - przekazała rzeczniczka prasowa lotniska, cytowana przez agencję dpa.

Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.

Obecnie zakłócenia obejmują tylko odloty.

Służba prasowa berlińskiego lotniska zaapelowała do pasażerów o sprawdzanie statusu lotów u przewoźników.