W 350 najczęściej uczęszczanych miejscach Warszawy pojawiły się nowe tabliczki z kodami QR, które umożliwiają szybkie odnalezienie najbliższej toalety publicznej. To rozwiązanie ma ułatwić życie zarówno mieszkańcom, jak i turystom odwiedzającym stolicę.

Zakończył się montaż specjalnych tabliczek informacyjnych na warszawskich ulicach. Oznaczenia pojawiły się w najbardziej ruchliwych punktach miasta, głównie wzdłuż dużych arterii komunikacyjnych.

Tabliczki mają niebieski kolor, a w przypadku Starówki i Traktu Królewskiego – brązowy.



Szybkie wyszukiwanie toalet dzięki kodom QR

Na każdej tabliczce znajduje się napis "Mapa WC" oraz kod QR, który po zeskanowaniu przekierowuje użytkownika na mapę z ogólnodostępnymi toaletami.

Nowe oznaczenia zamontowano w 350 najbardziej uczęszczanych miejscach Warszawy. Najczęściej można je znaleźć na ulicznych latarniach, na wysokości 2,5 metra.

"Wiszą na wysokości 2,5 m, dzięki czemu łatwo je zauważyć i jednocześnie wciąż bez problemu sczytać kod QR" - przekazał Zarząd Dróg Miejskich.



Dzięki nowym tabliczkom mieszkańcy oraz turyści mogą szybko i wygodnie znaleźć najbliższą toaletę publiczną.

Rozwiązanie to ma poprawić komfort poruszania się po mieście i rozwiązać jeden z codziennych problemów, z jakimi borykają się osoby odwiedzające Warszawę.