Ceremonii otwarcia jeszcze nie było, ale zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina d'Ampezzo nabierają tempa. W czwartek odbędzie się rywalizacja w curlingu, hokeju na lodzie kobiet oraz snowboardzie. Pierwsi polscy sportowcy wystąpią w piątek.
- W czwartek, dzień przed oficjalnym otwarciem igrzysk Mediolan-Cortina d'Ampezzo, odbędą się olimpijskie konkurencje w curlingu, hokeju na lodzie kobiet oraz snowboardzie.
- Oficjalna ceremonia otwarcia igrzysk odbędzie się w piątek o godz. 20 na stadionie San Siro w Mediolanie.
- Pierwsi polscy sportowcy wystąpią w piątek rano - para taneczna Sofija Dowhal i Wiktor Kulesza w drużynowych zawodach łyżwiarstwa figurowego.
Pierwsze mecze w curlingu par mieszanych odbyły się już w środowy wieczór i to one zainaugurowały olimpijskie zmagania. W czwartkowym programie jest kolejnych sześć spotkań.
Ponadto rozegrane zostaną pierwsze mecze turnieju hokeja na lodzie kobiet oraz kwalifikacje w snowboardowej konkurencji big air mężczyzn.
Oficjalne otwarcie igrzysk nastąpi w piątkowy wieczór. Ceremonia rozpocznie się o godz. 20.
Zanim sportowcy przemaszerują przed publicznością na mediolańskim stadionie San Siro oraz w innych strefach olimpijskich, w piątkowy poranek zaprezentują się pierwsi polscy sportowcy - para taneczna Sofija Dowhal i Wiktor Kulesza w zawodach drużynowych w łyżwiarstwie figurowym. Później tego samego dnia wystąpią w tej konkurencji para sportowa Julia Szczecinina i Michał Woźniak oraz solistka Jekaterina Kurakowa, a w sobotę solista Władimir Samojłow. Medale w rywalizacji drużynowej zostaną rozdane w niedzielę.
Większość polskich sportowców jest już na miejscu. Pierwsze treningi mają za sobą nie tylko łyżwiarze figurowi, ale także panczeniści.
Duża część Biało-Czerwonych będzie zakwaterowana poza Mediolanem - w Cortinie d'Ampezzo, Livigno, Bormio, Predazzo i Anterselvie. W pierwszej z tych miejscowości od wtorku przebywa Maryna Gąsienica-Daniel, która ma duże szanse na zajęcie czołowego miejsca w slalomie gigancie.
Jako ostatnia z polskiej kadry alpejczyków na miejsce dotrze Aniela Sawicka. Zawodniczka we Włoszech zamelduje się wraz z trenerem Zbigniewem Dendysem dopiero 15 lutego. Trzy dni później wystąpi w slalomie.
Do 22 lutego rozdanych zostanie łącznie 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach. Licząca 60 sportowców (w tym rezerwową bobsleistkę Marikę Zandecką) reprezentacja Polski wystartuje w 12 z nich. Biało-czerwonych zabraknie tylko w curlingu, hokeju na lodzie, narciarstwie dowolnym i skeletonie.
curling
10.05 faza grupowa (drużyny mieszane)
14.35 faza grupowa
19.05 faza grupowa
hokej na lodzie
12.10 kobiety, grupa B: Szwecja - Niemcy
14.40 kobiety, grupa B: Włochy - Francja
16.40 kobiety, grupa A: USA - Czechy
21.10 kobiety, grupa A: Finlandia - Kanada
snowboard
19.30 Big Air M, kwalifikacje