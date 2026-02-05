Ceremonii otwarcia jeszcze nie było, ale zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina d'Ampezzo nabierają tempa. W czwartek odbędzie się rywalizacja w curlingu, hokeju na lodzie kobiet oraz snowboardzie. Pierwsi polscy sportowcy wystąpią w piątek.

Szwajcarka Briar Schwaller-Huerlimann podczas rywalizacji w curlingu / MARCO BERTORELLO / AFP/EAST NEWS

W czwartek, dzień przed oficjalnym otwarciem igrzysk Mediolan-Cortina d'Ampezzo, odbędą się olimpijskie konkurencje w curlingu, hokeju na lodzie kobiet oraz snowboardzie.

Oficjalna ceremonia otwarcia igrzysk odbędzie się w piątek o godz. 20 na stadionie San Siro w Mediolanie.

Pierwsi polscy sportowcy wystąpią w piątek rano - para taneczna Sofija Dowhal i Wiktor Kulesza w drużynowych zawodach łyżwiarstwa figurowego.

Pierwsze mecze w curlingu par mieszanych odbyły się już w środowy wieczór i to one zainaugurowały olimpijskie zmagania. W czwartkowym programie jest kolejnych sześć spotkań.

Ponadto rozegrane zostaną pierwsze mecze turnieju hokeja na lodzie kobiet oraz kwalifikacje w snowboardowej konkurencji big air mężczyzn.

Oficjalne otwarcie igrzysk nastąpi w piątkowy wieczór. Ceremonia rozpocznie się o godz. 20.

Polacy ruszają do akcji w piątek

Zanim sportowcy przemaszerują przed publicznością na mediolańskim stadionie San Siro oraz w innych strefach olimpijskich, w piątkowy poranek zaprezentują się pierwsi polscy sportowcy - para taneczna Sofija Dowhal i Wiktor Kulesza w zawodach drużynowych w łyżwiarstwie figurowym. Później tego samego dnia wystąpią w tej konkurencji para sportowa Julia Szczecinina i Michał Woźniak oraz solistka Jekaterina Kurakowa, a w sobotę solista Władimir Samojłow. Medale w rywalizacji drużynowej zostaną rozdane w niedzielę.

Większość polskich sportowców jest już na miejscu. Pierwsze treningi mają za sobą nie tylko łyżwiarze figurowi, ale także panczeniści.

Duża część Biało-Czerwonych będzie zakwaterowana poza Mediolanem - w Cortinie d'Ampezzo, Livigno, Bormio, Predazzo i Anterselvie. W pierwszej z tych miejscowości od wtorku przebywa Maryna Gąsienica-Daniel, która ma duże szanse na zajęcie czołowego miejsca w slalomie gigancie.

Jako ostatnia z polskiej kadry alpejczyków na miejsce dotrze Aniela Sawicka. Zawodniczka we Włoszech zamelduje się wraz z trenerem Zbigniewem Dendysem dopiero 15 lutego. Trzy dni później wystąpi w slalomie.

Do 22 lutego rozdanych zostanie łącznie 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach. Licząca 60 sportowców (w tym rezerwową bobsleistkę Marikę Zandecką) reprezentacja Polski wystartuje w 12 z nich. Biało-czerwonych zabraknie tylko w curlingu, hokeju na lodzie, narciarstwie dowolnym i skeletonie.

Program wydarzeń olimpijskich - 5 lutego, czwartek:

curling

10.05 faza grupowa (drużyny mieszane)

14.35 faza grupowa

19.05 faza grupowa

hokej na lodzie

12.10 kobiety, grupa B: Szwecja - Niemcy

14.40 kobiety, grupa B: Włochy - Francja

16.40 kobiety, grupa A: USA - Czechy

21.10 kobiety, grupa A: Finlandia - Kanada

snowboard

19.30 Big Air M, kwalifikacje