Śnieg, marznący deszcz i gołoledź. Polska znalazła się pod wpływem rozległego układu niżowego, który przynosi niebezpieczne warunki pogodowe. IMGW ostrzega przed śliską nawierzchnią w całej Polsce.

Jak informuje IMGW, nad Europą dominują niże, jedynie częściowo Skandynawia i wschód kontynentu znajdują się pod wpływem wyżu znad zachodniej Rosji. Polska jest w zasięgu rozległego układu niżowego znad Atlantyku i wtórnego niżu z ośrodkiem nad Morzem Adriatyckim. 

Z południa na północ kraju przemieszcza się ciepły front atmosferyczny, za którym napływa ciepłe powietrze polarnomorskie, tylko na północnym wschodzie zalega jeszcze powietrze pochodzenia arktycznego.

Na północy opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i marznący deszcz, powodujący gołoledź, na pozostałym obszarze opady deszczu ze śniegiem i deszczu, miejscami marznącego i powodującego gołoledź; wysoko w górach śnieg. Temperatura maksymalna od -5 st. C na północnym wschodzie, około 1 st. C w centrum, do 7 st. C miejscami na południu. 

Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie okresami porywisty, wschodni i południowo-wschodni. W szczytowych partiach gór wiatr w porywach do 70 km/h, stopniowo słabnący, powodujący zamiecie śnieżne.

Mgły ograniczające widzialność i gołoledź

W nocy zachmurzenie duże, na południu kraju większe przejaśnienia. Miejscami opady deszczu lub mżawki, zwłaszcza w północnej i centralnej części kraju lokalnie marznące, powodujące gołoledź. Wysoko w górach słabe opady śniegu. Na południu i w centrum miejscami mgły ograniczające widzialność do około 300 m. Temperatura minimalna w północnej części kraju od -5 st. C do -2 st. C, na pozostałym obszarze od -2 st. C do 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.

W piątek zachmurzenie duże, na południu kraju większe przejaśnienia. Miejscami opady deszczu lub mżawki, zwłaszcza w centralnej i północnej części kraju, lokalnie marznące, powodujące gołoledź. Wysoko w górach słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -2 st. C na Suwalszczyźnie, około 2 st. C w centrum, do 8 st. C miejscami na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

Pogoda w Warszawie

W czwartek w Warszawie zachmurzenie całkowite. Opady deszczu ze śniegiem oraz deszczu, marznące i powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna około 1 st. C. Ślisko! Wiatr słaby, okresami umiarkowany, wschodni.

W nocy zachmurzenie całkowite. Okresami opady deszczu ze śniegiem oraz deszczu lub mżawki, lokalnie marznące i powodujące gołoledź. Temperatura minimalna 0 st. C. Ślisko! Wiatr słaby, wschodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie całkowite. Słabe opady deszczu ze śniegiem oraz deszczu lub mżawki, marznące i powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna 1 st. C. Ślisko! Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.