Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie okresami porywisty, wschodni i południowo-wschodni. W szczytowych partiach gór wiatr w porywach do 70 km/h, stopniowo słabnący, powodujący zamiecie śnieżne.

Mgły ograniczające widzialność i gołoledź

W nocy zachmurzenie duże, na południu kraju większe przejaśnienia. Miejscami opady deszczu lub mżawki, zwłaszcza w północnej i centralnej części kraju lokalnie marznące, powodujące gołoledź. Wysoko w górach słabe opady śniegu. Na południu i w centrum miejscami mgły ograniczające widzialność do około 300 m. Temperatura minimalna w północnej części kraju od -5 st. C do -2 st. C, na pozostałym obszarze od -2 st. C do 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.

W piątek zachmurzenie duże, na południu kraju większe przejaśnienia. Miejscami opady deszczu lub mżawki, zwłaszcza w centralnej i północnej części kraju, lokalnie marznące, powodujące gołoledź. Wysoko w górach słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -2 st. C na Suwalszczyźnie, około 2 st. C w centrum, do 8 st. C miejscami na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

Pogoda w Warszawie

W czwartek w Warszawie zachmurzenie całkowite. Opady deszczu ze śniegiem oraz deszczu, marznące i powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna około 1 st. C. Ślisko! Wiatr słaby, okresami umiarkowany, wschodni.

W nocy zachmurzenie całkowite. Okresami opady deszczu ze śniegiem oraz deszczu lub mżawki, lokalnie marznące i powodujące gołoledź. Temperatura minimalna 0 st. C. Ślisko! Wiatr słaby, wschodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie całkowite. Słabe opady deszczu ze śniegiem oraz deszczu lub mżawki, marznące i powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna 1 st. C. Ślisko! Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.