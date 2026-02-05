Śnieg, marznący deszcz i gołoledź. Polska znalazła się pod wpływem rozległego układu niżowego, który przynosi niebezpieczne warunki pogodowe. IMGW ostrzega przed śliską nawierzchnią w całej Polsce.
Jak informuje IMGW, nad Europą dominują niże, jedynie częściowo Skandynawia i wschód kontynentu znajdują się pod wpływem wyżu znad zachodniej Rosji. Polska jest w zasięgu rozległego układu niżowego znad Atlantyku i wtórnego niżu z ośrodkiem nad Morzem Adriatyckim.
Z południa na północ kraju przemieszcza się ciepły front atmosferyczny, za którym napływa ciepłe powietrze polarnomorskie, tylko na północnym wschodzie zalega jeszcze powietrze pochodzenia arktycznego.
Na północy opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i marznący deszcz, powodujący gołoledź, na pozostałym obszarze opady deszczu ze śniegiem i deszczu, miejscami marznącego i powodującego gołoledź; wysoko w górach śnieg. Temperatura maksymalna od -5 st. C na północnym wschodzie, około 1 st. C w centrum, do 7 st. C miejscami na południu.