​Samochód pozostaje najszybszym środkiem dojazdu z przedmieść do centrów europejskich miast - wynika z najnowszego raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO). Tak jest m.in. w Katowicach.

W latach 2014-2027 rozwój alternatywnych form transportu w UE wesprze kwota 60 mld euro.

Katowice jako jedyne przebadane miasto nie wprowadziły ograniczeń wjazdu samochodów do wybranych stref miejskich.

Kontrolerzy UE sprawdzili efekty wydatkowania unijnych środków na rozwój alternatywnych form transportu w latach 2014-2027, na co przeznaczono łącznie 60 mld euro. Środki zostały lub zostaną wydane m.in. na pociągi regionalne, rozbudowę sieci tramwajowych, wytyczenie dróg dla rowerów łączących przedmieścia z centrami miast oraz na budowę węzłów przesiadkowych umożliwiających płynne połączenia między różnymi rodzajami transportu.

Co wykazały badania w Katowicach?

Wśród sześciu analizowanych miast znalazły się Katowice, a także Budapeszt, Lizbona, Praga, Sewilla i Lille. Kontrolerzy sprawdzili możliwości dotarcia do pracy w ciągu 45 minut z obszarów podmiejskich.

W przypadku Katowic porównano czas dojazdu z Pyskowic do Uniwersytetu Śląskiego, uwzględniając zarówno samochód, transport publiczny, jak i połączenie obu, z uwzględnieniem węzła przesiadkowego w Gliwicach (współfinansowanego przez UE). Wyniki pokazały, że nawet w godzinach szczytu transport publiczny nie był w stanie konkurować z samochodem pod względem szybkości.

Porównanie :

podróż samochodem: 37 minut

podróż transportem publicznym: 1 h 18 min

podróż autem do węzła w Gliwicach, a później transportem publicznym: 1 h 2 min

Podróż z Pyskowic do Katowic /Europejski Trybunał Obrachunkowy /

Wyjątkiem wśród badanych miast były Budapeszt i Praga, gdzie korzystanie z transportu publicznego okazało się bardziej opłacalne niż jazda samochodem.

W Sewilli najlepiej wypadł rower, choć ETO zwrócił uwagę, że infrastruktura rowerowa kończy się na granicy miasta, co zmusza cyklistów do jazdy po ulicach - wolniej i mniej bezpiecznie.

Trybunał wskazał, że rozwój zrównoważonej mobilności utrudnia fakt, iż plany transportowe miast ograniczają się do granic administracyjnych, nie uwzględniając rzeczywistych przepływów osób dojeżdżających do pracy.

Katowice były jedynym z badanych miast, które nie wprowadziło przepisów ograniczających wjazd samochodów do wybranych stref.