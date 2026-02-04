Afera Epsteina od kilku dni jest jednym z głównych tematów. Jeffrey Epstein, skazany za wykorzystywanie seksualne nieletnich dziewczyn, założył sieć handlu nieletnimi rozciągniętą na cały świat. Co więcej wiadomo o multimilionerze i przestępcy? Jakie miał związki z Polską - Białymstokiem, Krakowem, Janem Pawłem II, katastrofą smoleńską czy Wojciechem Fibakiem? Co wiadomo o jego majątku? Na co zmarł? Czy miał powiązania z Rosją i Putinem?

Departament Sprawiedliwości USA opublikował ponad 3 mln stron akt związanych z aferą Jeffreya Epsteina.

Na światło dzienne wyszły szczegóły, a przede wszystkim sprawa powiązań z najbardziej wpływowymi ludźmi świata.

W tej wstrząsającej sprawie można odnaleźć również polskie wątki.

Kim był Epstein? Jak dorobił się wielkich pieniędzy? Jaki dokładnie był jego majątek? Jak z jego nazwiskiem wiąże się katastrofa smoleńska i Jan Paweł II, a także np. Białystok? Na co zmarł? O tym wszystkim w artykule poniżej.

Afera Jeffreya Epsteina - o co w niej chodzi?

Pedofilia, handel ludźmi, molestowanie, gwałty, sutenerstwo - to pojęcia, które jako pierwsze wymieniane są w związku z aferą Jeffreya Epsteina, w którą mają być zamieszane wpływowe osoby z całego świata. Sprawa jest określana jako jeden z najgłośniejszych skandali seksualnych XXI wieku głównie dlatego, że siatka handlu nieletnimi dziewczynami rozciągnięta była praktycznie na cały świat. Sam Epstein za wykorzystywanie seksualne nieletnich dziewcząt był skazany. Miał też organizować usługi seksualne świadczone głównie przez małoletnie dziewczynki innym wpływowym mężczyznom.

Choć o tym wszystkim mówiło się od lat, w styczniu i w lutym Departament Sprawiedliwości USA opublikował ponad 3 mln stron akt związanych z aferą Epsteina. Oprócz dokumentów i maili, znajdują się tam tysiące nagrań oraz zdjęć.

Kim był Jeffrey Epstein? Polskie korzenie to nie wszystko

Jeffrey Edward Epstein urodził się 20 stycznia 1953 roku na Brooklynie w Nowym Jorku. Zmarł w wieku 66 lat 10 sierpnia 2019 również w Nowym Jorku. Okazuje się, że jego związków z Polską jest więcej niż mogłoby się wydawać i nie chodzi tylko o wątki polskie w aferze pedofilskiej. Jego rodzice pochodzili z rodzin żydowskich. Matka, Pauline Epstein, zajmowała się domem, a ojciec, Seymour G. Epstein, był ogrodnikiem. Rodzina Jeffreya Epsteina miała korzenie polskie. Dziadek, Julius, urodził się w Białymstoku. Jak mówił prof. Krzysztof Wasilewski, politolog i amerykanista, prorektor ds. kształcenia Politechniki Koszalińskiej, który był naszym gościem w Radiu RMF24, Epstein nie miał polskiego obywatelstwa, ale uważał się za Polaka.

Znał polską historię, śledził polską politykę. To też w tych dokumentach, które zostały ujawnione w miniony piątek, widać, bo, bo w nich opisuje swoje reakcje na poszczególne decyzje polskiego rządu, różnych ekip z różnych lat. Wypowiadał się na temat chociażby katastrofy smoleńskiej. Polska była więc była pod jego czujnym okiem - powiedział nasz gość prof. Krzysztof Wasilewski.

Jeffrey Epstein na audiencji u Jana Pawła II

W 2021 roku brytyjski "The Sun" opublikował zdjęcie Jana Pawła II z Jeffreyem Epsteinem i Ghislaine Maxwell, parą oskarżoną o stręczycielstwo i pedofilię. U papieża Polaka byli na prywatnej audiencji, a Epstein trzymał oprawione zdjęcie z tego spotkania w swojej rezydencji Little Saint James na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych. Zdjęcie zostało ujawione przez demokratów z Komisji Nadzoru Izby Reprezentantów.

To zdjęcie jest jednym z ponad tuzina pochodzących z majątku zmarłego przestępcy seksualnego. Wśród rekwizytów widocznych na innych zdjęciach widoczne są liczne gadżety erotyczne, a także prezerwatywa z wizerunkiem obecnego prezydenta USA Donalda Trumpa i napisem "I’M HUUUGE!" ("JESTEM WIEEELKI"). Na fotografiach pojawiają się m.in. Donald Trump, Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates i Larry Summers.

Uwaga! Niektóre zdjęcia w poniższej galerii mogą wzbudzać kontrowersje i być nieodpowiednie dla niepełnoletnich czytelników. Prosimy o rozwagę podczas przeglądania materiału.

Epstein i świat wielkich pieniędzy

Epstein studiował matematykę, ale nie otrzymał dyplomu. Najpierw pracował jako nauczyciel matematyki i fizyki w elitarnej szkole Dalton School﻿ na Manhattanie. Jak w 2019 roku pisał "New York Times", już wtedy było słychać o jego niestosownym, dwuznacznym zachowaniu wobec uczennic. W końcu został zwolniony, a potem - w 1976 roku - wszedł do branży bankowości i finansów, by kolejno w 1981 roku założyć własną firmę - International Assets Group. Wtedy zaczął podróżować po świecie i pozyskiwać bogatych i wpływowych klientów, by jako finansista zarządzać ich majątkami. Potem, w 1988 roku założył spółkę J. Epstein and Co. W ten sposób Jeffrey Epstein wypłynął na szerokie wody wielkich pieniędzy, znajomości z najbardziej wpływowymi przedsiębiorcami, celebrytami i towarzyską światową elitą - politykami, korowanymi głowami i ludźmi światowego biznesu. Jak podawała amerykańska prasa, przed około 20 lat jego głównym klientem był miliarder Les Wexner, który stworzył takie marki jak Victoria's Secret czy Bath&Body Works.

Jeffrey Epstein - majątek

Jak we wrześniu ubiegłego roku podawał brytyjski dziennik "The Guardian", majątek multimilionera Epsteina w chwili śmierci wynosił 600 mln dolarów. "Według szacunków Epstein dysponował łącznie prawie 380 milionami dolarów w gotówce i inwestycjach, luksusowymi domami w Nowym Jorku, Palm Beach i Paryżu, dwiema prywatnymi wyspami, m.in. Little Saint James na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych, odrzutowcami, w tym Gulfstream G550, i helikopterem" - pisał "The Guardian". Jak dodał dziennik, "powiązania Epsteina były jednak cenniejsze niż jego majątek". Boeing 727, którego właścicielem był Epstein, nazywany był "Lolita Express". Był także posiadaczem Cessny 421. W kontekście majątku Epsteina nie może nie paść nazwisko Donalda Trumpa. Podobno doszło między nimi do konfliktu, gdy w 2004 roku rywalizowali o kupno tej samej posiadłości w Palm Beach. Wygrał Trump.

Posiadłość na Little Saint James, prywatnej wyspie Jeffreya Epsteina / Rex Features/East News / East News

W lipcu ubiegłego roku biznesowy magazyn "Forbes" pisał, że pełen zakres majątku Epsteina i lista jego klientów pozostają nieznane. 17 lipca senator Ron Wyden ujawnił, że śledczy z senackiej Komisji Finansów po przejrzeniu w 2024 roku tylko części akt Departamentu Skarbu dotyczących Epsteina odkryli, że na jego kontach i to tylko w czterech bankach - JPMorgan Chase, Deutsche Bank, Bank of New York Mellon i Bank of America - dokonano ponad 4700 transakcji o łącznej wartości ponad 1,9 miliarda dolarów.

Gdzie mieszkał Jeffrey Epstein?

Epstein mieszkał w największej prywatnej rezydencji Nowego Jorku. "Na Manhattanie, w dzielnicy Upper East Side, gdzie znajdują się jedne z najdroższych nieruchomości na świecie, znajduje się klejnot w koronie miejskich kamienic mieszkalnych. Z 4,5-metrowymi dębowymi drzwiami, ogromnymi, łukowatymi oknami i dziewięcioma piętrami, wznosi się, a raczej góruje, nad 71. Ulicą, pomiędzy Piątą Aleją a Madison Avenue. Niemal absurdalnie nieproporcjonalny w stosunku do cztero- i pięciopiętrowych budynków sąsiadujących, sprawia wrażenie bardziej instytucji niż domu. Nic dziwnego - do 1989 roku mieściła się tu prywatna szkoła Birch Wathen" - tak o miejscu, w którym na co dzień mieszkał Jeffrey Epstein pisało w 2023 roku amerykańskie pismo "Vanity Fair".

Śmierć Epsteina. Na co zmarł przestępca?

Epstein zmarł 10 sierpnia 2019 r. w celi więziennej w Metropolitan Correctional Center w Nowym Jorku, oczekując na proces w sprawie zarzutów o handel ludźmi w celach seksualnych. Strażnicy więzienni twierdzili, że znaleźli Epsteina nieprzytomnego w celi o godz. 6:30. Oficjalna wersja wydarzeń to samobójstwo. Epstein został przetransportowany z zatrzymaniem akcji serca do New York Downtown Hospital, gdzie 10 minut później stwierdzono jego zgon. Nowojorski lekarz sądowy i inspektor generalny Departamentu Sprawiedliwości orzekli, że śmierć Epsteina była samobójstwem przez powieszenie. Prokurator generalny William Barr określił śmierć Epsteina jako "doskonały ciąg wpadek". Dochodzenie w sprawie śmierci Epsteina prowadziło FBI, czyli Federalne Biuro Śledcze, oraz Inspektor Generalny Departamentu Sprawiedliwości. Strażnicy pełniący służbę zostali później oskarżeni o liczne przypadki fałszowania dokumentów. Część Amerykanów uważa jednak, że nie była to śmierć poprzez odebranie sobie życia.

Lista nazwisk. Kto był w kręgu znajomych Epsteina lub ma związki z aferą?

Lista nazwisk osób związanych z samym Epstinem oraz jego pedofilskimi i przestępczymi działaniami jest długa. Większość nazwisk na razie pojawia się jednak w kontekście kontaktów towarzyskich Epsteina. W dokumentach figuruje m.in. Bill Clinton, były prezydent USA, który wielokrotnie pojawiał się na listach pasażerów samolotu Epsteina; Donald Trump, obecny prezydent USA, który również wymieniany w kontaktach Epsteina; Ehud Barak, były premier Izraela; David Copperfield, znany amerykański iluzjonista, książę Andrzej, członek brytyjskiej rodziny królewskiej, który jest oskarżany o kontakty z ofiarami Epsteina, księżna Yorku Sarah Ferguson, norweska księżna Mette-Marit, reżyser Woody Allen, fizyk i pisarz Stephen Hawking; współzałożyciel Microsoftu Bill Gates czy modelka Naomi Campbell, również wymieniana w kontekście towarzyskim. W dokumentach występuje również m.in. prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin oraz najbogatszy obecnie człowiek na świecie, założyciel SpaceX i CEO Tesli Elon Musk, który... dąży do kolonizacji Marsa.

Nazwisko Wojciecha Fibaka, młode dziewczyny z Krakowa

Na liście znajduje się także znany polski tenisista, który przed laty święcił światowe sukcesy Wojciech Fibak. Z ujawnionych e-maili wynika, że kontakt Epsteina z Fibakiem miał głównie charakter organizacyjny i dotyczył planowanego spotkania w Nowym Jorku w październiku 2013 roku. W korespondencji pojawia się wątek pobytu Epsteina w Paryżu. Epstein informuje, że będzie w mieście i pyta o obecność Fibaka w tym samym czasie w stolicy Francji. W odpowiedzi były tenisista napisał: "Tak, dziękuję! Dzwoń w każdej chwili! Wojtek". W rozmowie z "Faktem" tenisista wyjaśnił, że byli sąsiadami w Nowym Jorku, spotykali się na wydarzeniach kulturalnych i mieli wspólnych znajomych. Fibak zaznaczył, że Epstein był znany w środowisku jako kolekcjoner sztuki i osoba o szerokich zainteresowaniach. Podkreślił, że nie był przyjacielem ani bliskim kolegą Epsteina. Ich kontakty dotyczyły głównie sztuki, a rozmowy skupiały się na kolekcjonowaniu dzieł takich artystów jak Warhol czy Basquiat.

Okazuje się jednak, że wątek Polski pojawia się jeszcze w jednym konteście. W ujawnionej korespondencji Daniela Siada - który zajmował się pozyskiwaniem dziewcząt i kobiet dla Epsteina - jedna z wiadomości brzmi: "Mam już kilka dziewczyn, które na mnie czekają, na przykład w Polsce, w mieście Kraków".

Premier Donald Tusk powołuje specjalny zespół

3 lutego premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu poinformował o powołaniu "zespołu analitycznego i być może także rozpoczęciu śledztwa, jeśli analizy potwierdzą obawy w związku ze skandalem w USA związanym z pedofilią". Pojawiły się pierwsze informacje dotyczące osobników, którzy informowali Epsteina z Krakowa, że mają już grupę polskich kobiet lub dziewcząt. Tych śladów jest więcej - analizował Tusk. Dodał, że poprosi prokuratorów i służby specjalne o "bardzo szczegółową, szybką, rzetelną analizę plik po pliku" każdego dostępnego materiału.

Jeffrey Epstein i jego związki z Rosją

Związki Jeffreya Epsteina z Putinem i Rosją są przedmiotem licznych spekulacji i analiz, jednak nie ma jednoznacznych dowodów na jego bezpośrednią współpracę z rosyjskimi służbami czy elitami politycznymi. Wiele osób zadaje sobie jednak pytanie, czy działalność przestępcza Epstina nie była pokłosiem działania rosyjkich służb i zbierania "haków", kompromatów, na znane osoby. To, co jest natomiast pewne to to, że według ujawnionych dokumentów Epstein korzystał z usług rosyjskich banków do niektórych transakcji finansowych. Epstein miał kontakty z licznymi osobami z Rosji, zwłaszcza ze środowiska modelek i biznesu. Część werbowanych młodych dziewczyn miała pochodzić z Rosji.