Funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa został zawieszony w związku ze złamaniem zasad etyki i kierowaniem gróźb pod adresem dziennikarza - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Oficera miały pogrążyć nagrania znanej warszawskiej adwokat, jego partnerki. Według naszych informacji mężczyzna złożył wniosek w sprawie odejścia ze służby.

Funcjonariusz służb przed Belwederem. Zdjęcie ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

W SOP zapadły kolejne decyzje kadrowe. To efekt kontroli i audytu prowadzonego od wielu miesięcy w tej służbie. Stanowiska straciło czterech dyrektorów i jeden z zastępców. Ze stanowisk odchodzą ludzie związani z zawieszonym kilkanaście dni temu szefem służby Radosławem Jaworskim, natomiast zawieszenie kolejnego funkcjonariusza to - jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada - efekt kontroli i postępowania dyscyplinarnego.

Chodzi o oficera, który nie pełnił funkcji kierowniczej, natomiast z nieoficjalnych informacji RMF FM wynika, że zarzucono mu złamanie zasad etyki, a także kierowanie gróźb pod adresem jednego z dziennikarzy.

Okazuje się, że funkcjonariusza nagrywała jego partnerka - znana w Warszawie adwokat. Na nagraniach zarejestrowała między innymi, jak mężczyzna zdradza informacje wrażliwe dotyczące ochranianych osób chodzi na przykład o adresy zamieszkania. Funkcjonariusz, o którym mowa chronił osoby na szczeblu ministerialnym. Mężczyzna miał już złożyć dokumenty dotyczące odejścia ze służby.

Szef SOP zawieszony

Generał brygady Radosław Jaworski został zawieszony pod koniec stycznia - zostało wobec niego postępowanie dyscyplinarne. Powodem były wątpliwości dotyczące polityki finansowej i kadrowej prowadzonej przez generała - dowiedzieli się reporterzy RMF FM.

Kryzys w SOP wybuchł po kradzieży Lexusa należącego do rodziny Donalda Tuska. Do incydentu doszło 10 września 2025 roku. Złodziej odjechał autem sprzed domu szefa polskiego rządu w Sopocie, mimo obecności stałego posterunku SOP. Policja szybko odzyskała pojazd i zatrzymała sprawcę, który próbował uciec za granicę.

W związku z tą sytuacją generał Radosław Jaworski nie pełni swoich obowiązków od września. Został on wysłany na zaległy urlop, a potem przebywał na zwolnieniu lekarskim.