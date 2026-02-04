Służba Ochrony Państwa zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez jednego z jej funkcjonariuszy. Telewizja Republika ujawniła nagrania, na których wygłaszał on groźby użycia przemocy wobec jednego z dziennikarzy.

Służba Ochrony Państwa zareagowała na publikację nagrań, kompromitujących jednego z funkcjonariuszy.

Mężczyzna, który miał grozić dziennikarzowi, został wcześniej zawieszony w związku z innymi nieprawidłowościami.

"Ja mu nogi połamię". Funkcjonariusz SOP o dziennikarzu

"Informujemy, że SOP nie był w posiadaniu materiałów dziennikarskich, zawierających groźby funkcjonariusza SOP wobec jednego z dziennikarzy. W związku z powzięciem tych informacji SOP dzisiaj złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa" - poinformowała w komunikacie opublikowanym w środę Służba Ochrony Państwa.

Chodzi o nagranie ujawnione przez Telewizję Republika, na którym funkcjonariusz miał grozić dziennikarzowi Piotrowi Nisztorowi. "Ja mu nogi połamię batonem i tyle" - mówił m.in. mężczyzna.

Z komunikatu SOP dowiadujemy się m.in., że była partnerka funkcjonariusza złożyła przeciwko niemu doniesienie na policję - nie ujawniono, czego dokładnie dotyczyło. Mężczyzna został odsunięty od obowiązków w październiku 2025 r.

SOP o "naruszeniu zasad etyki"

W związku z kolejnymi informacjami dotyczącymi funkcjonariusza, które trafiły do SOP, szef tej formacji w poniedziałek wszczął postępowanie dyscyplinarne i zawiesił funkcjonariusza w czynnościach służbowych.

"Podstawą tych decyzji było naruszenie zasad etyki poprzez możliwe ujawnienie danych wrażliwych funkcjonariuszy oraz osób ochranianych. Podkreślamy, że zawieszenie funkcjonariusza nie ma związku z materiałami, wyemitowanymi wczoraj w jednej ze stacji telewizyjnych, ponieważ - tak jak wspomniano na wstępie - nie były one znane" - podano w komunikacie. Jak wcześniej informowaliśmy, chodzi m.in. o adresy ochranianych osób.

Zawieszony funkcjonariusz chronił Sikorskiego i Ziobrę

Reporter RMF FM ustalił, że funkcjonariusz ujawniający wrażliwe dane chronił Radosława Sikorskiego w latach 2012-2015, a w 2023 r. został szefem grupy jego ochrony.

W czasach rządów Zjednoczonej Prawicy zajmował się ochroną ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Dotychczasowy szef SOP został zawieszony

Warto przypomnieć, że kilkanaście dni temu komendant Służby Ochrony Państwa gen. Radosław Jaworski został zawieszony, a dodatkowo wszczęto wobec niego postępowanie dyscyplinarne. Prezydent Karol Nawrocki nie zgodził się na odwołanie go ze stanowiska.

Obowiązki gen. Jaworskiego przejął dotychczasowy zastępca - płk Tomasz Jackowicz.

Powodem zawieszenia Jaworskiego miały być m.in. wyniki audytu w SOP oraz wątpliwości dotyczące jego polityki finansowej i kadrowej.

Funkcjonariusz SOP rzucił się z nożem na najbliższych

Cieniem na wizerunku służby położyła się też tragiczna historia z Ustki. 44-letni funkcjonariusz SOP Piotr K. pod koniec stycznia zaatakował tam nożem członków swojej rodziny. Jego 4-letnia córka zmarła, a 4 osoby trafiły do szpitala.

Piotr K. został zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych i wszczęto procedurę usunięcia go ze Służby Ochrony Państwa. Mężczyzna był w formacji od 23 lat. Służył w Warszawie. Nie brał bezpośredniego udziału w ochronie najważniejszych osób w państwie.

