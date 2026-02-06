"Na razie mamy do czynienia z polityczną awanturą i dość absurdalną i niespotykaną sytuacją w stosunkach dyplomatycznych w historii" - tak o oświadczeniu ambasadora USA Thomasa Rose'a mówiła w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Dorota Łoboda, posłanka i rzeczniczka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

Dorota Łoboda, posłanka i rzeczniczka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej / Mikołaj Poruszek / RMF24

Słuchaj Radia RMF24>>>

Jak powiedziała, trudno sobie wyobrazić, że ambasador USA samodzielnie podjął decyzję o zerwaniu kontaktów dyplomatycznych z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.

Donald Trump jest politykiem nieprzewidywalnym, ale trudno mi sobie wyobrazić, żeby władze Stanów Zjednoczonych dały na to zielone światło - stwierdziła Dorota Łoboda w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF 24.

Podkreśliła, że - jej zdaniem - Włodzimierz Czarzasty nie obraził prezydenta USA, tylko jasno i wyraźnie wyraził swoją opinię, stając po stronie polskich żołnierzy po kontrowersyjnych słowach Donalda Trumpa dotyczących sojuszników w Afganistanie.

Sądzę, że ambasador Rose trochę wyszedł przed szereg. Dobrze, że premier Donald Tusk jasno wczoraj powiedział, że nie na tym polega sojusznictwo i partnerstwo, że jeden kraj poucza drugi. (...) Ambasador obcego kraju nie jest od tego, żeby pouczać drugą osobę w Polsce - dodała.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy.