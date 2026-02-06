Ostrzeżenia przed marznącymi opadami I i II stopnia wydał Instytut Meteorologii i Gospodarski Wodnej. Oprócz marznących opadów w ten weekend należy spodziewać się odwilży, gołoledzi, opadów śniegu z deszczem oraz słabych opadów śniegu, a na wschodzie Polski - z wyjątkiem Podkarpacia - silnego mrozu. W pełni jest sezon na narty. Czy w ten weekend warunki będą dobre? Aktualnie nad Morskim Okiem jest cieplej niż w Zakopanem.

Pogoda - prognoza na weekend 7 i 8 lutego 2026, ostrzeżenia IMGW / Shutterstock

Pogoda - w ten weekend zima nieco odpuści

W sobotę wystąpią opady deszczu i mżawki - w centrum od Ziemi Lubuskiej po Lubelszczyznę marznące i powodujące gołoledź. Lokalnie należy spodziewać się opadów deszczu ze śniegiem, a w północnej połowie kraju i wieczorem również na Podhalu śniegu. Wysoko w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 3 cm do 7 cm. Temperatura maksymalna, którą zapowiadają synoptycy, to od -2 st. C na północnym wschodzie, około 1 st. C w centrum, do 8 st. C miejscami na południu kraju. IMGW wydał alerty przed marznącymi opadami. Szczególną uwagę powinni zachować kierowcy - będzie bardzo ślisko.



Ostrzeżenie IMGW przed marznącymi opadami i oblodzeniem w sobotę 7 lutego 2026 / IMGW / Materiały prasowe

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie będzie duże i całkowite, jedynie na północnym wschodzie kraju przejściowo większe przejaśnienia. W niedzielę wystąpią opady śniegu, w południowej połowie kraju miejscami śniegu z deszczem, a na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie początkowo również samego deszczu, lokalnie marznące i powodujące gołoledź. Na południu i południowym wschodzie przyrost pokrywy śnieżnej będzie o około 6 cm. Temperatura minimalna od -7 st. C na Suwalszczyźnie, około -3 st. C w centrum do 1 st. C lokalnie na południu kraju. Porywisty wiatr będzie powodować zawieje śnieżne. IMGW wydał dla wschodniej części kraju ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem. Obowiązują od niedzieli od godz. 7:30 do poniedziałku do godz. 7:30.

Ostrzeżenie IMGW przed silnym mrozem w niedzielę 8 lutego 2026 / IMGW / Materiały prasowe

Sezon na narty w pełni. Czy w ten weekend będą warunki?

Na Kasprowym Wierchu tylko 72 cm śniegu i ledwie -2 st. C. Niżej temperatura jest na plusie. Oznacza to jedno - w Tatrach mamy odwilż. Na Hali Gąsienicowej jest powyżej zera, a nad Morskim Okiem jest cieplej niż w Zakopanem. Jak informuje reporter RMF FM Maciej Pałahicki, wszystkie trasy na Polanie Szymoszkowej gotowe, ale ludzi brak. Turyści powinni zachować szczególną uwagę. Aktualnie pada deszcz, który w nocy zamarznie, a to oznacza jedno - w weekend na szlakach będzie bardzo ślisko. Jeśli więc ktoś nie ma odpowiedniego sprzętu i doświadczenia w chodzeniu po górach, nie powinien wybierać się wyżej niż do schronisk, a nawet jeśli do schronisk, to najlepiej w raczkach i z kijkami. Powyżej schronisk obowiązkowo trzeba posiadać już raki, czekan, kask i umiejętność posługiwania się tym sprzętem. Powyżej górnej granicy lasu ogłoszony jest 2. stopień zagrożenia lawionowego.