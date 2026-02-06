Ponad 75 kilogramów narkotyków przejęli policjanci z kujawsko-pomorskiej policji przy współpracy z funkcjonariuszami Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W Bydgoszczy zatrzymali dwóch mężczyzn, którym grozi 12 lat więzienia.

Kujawsko-pomorskie: Duża akcja policji, przejęto 75 kg narkotyków / Policja Kujawsko-Pomorska /

Policjanci z kujawsko-pomorskiej policji i CBZC przejęli ponad 75 kg narkotyków i zatrzymali dwóch mężczyzn w Bydgoszczy.

W mieszkaniach podejrzanych znaleziono m.in. klefedron, susz roślinny, grzyby halucynogenne, nielegalne e-papierosy oraz dużą ilość gotówki.

Zatrzymanym, podejrzanym o zaopatrywanie Bydgoszczy i okolic w narkotyki, grozi do 12 lat więzienia.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

W poniedziałek na bydgoskim Wzgórzu Wolności policja zatrzymała podejrzanego o handel narkotykami 35-latka. Wychodząc z domu, miał przy sobie trzy kilogramy klefedronu w formie krystalicznej oraz kilogram roślinnego suszu.

W jego mieszkaniu znaleziono 50 kg kryształu i 25 kg suszu. Oprócz tego grzyby halucynogenne, 21 tabliczek czekolady najprawdopodobniej z tymi grzybami, kilka gramów białego proszku, a także kilkaset opakowań e-papierosów bez polskich znaków akcyzy, wagę elektroniczną, folię do zgrzewania oraz znaczną ilość gotówki.

Kolejny podejrzany wpadł w mieszkaniu nieopodal. U 21-latka także znaleziono narkotyki, grzyby, nielegalne e-papierosy i gotówkę.

Na terenie powiatu bydgoskiego została także zatrzymana do wyjaśnienia 33-latka. W miejscu jej zamieszkania policjanci zabezpieczyli zielony susz roślinny oraz pieniądze.

Według policjantów zatrzymani zaopatrywali w środki odurzające Bydgoszcz i powiat bydgoski.

Mężczyźni usłyszeli zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków.

Trafili do aresztu i grozi im 12 lat więzienia.