W maju 2025 r. Grzegorz Braun spalił flagę Unii Europejskiej w Katowicach / Michał Meissner / PAP

Koalicja Obywatelska przygotowała projekt ustawy obejmujący ochroną prawną flagę Unii Europejskiej.

Za naruszenie powagi unijnego symbolu może grozić grzywna w wysokości do 5 tysięcy złotych, a za jej niszczenie - nawet kara więzienia.

Projekt jest modyfikacją wcześniejszej propozycji z 2019 roku i obecnie jest konsultowany w kancelarii premiera.

Już w 2019 roku podobny projekt ustawy złożyli w Sejmie politycy nieistniejącej już Nowoczesnej. Według informacji RMF FM w klubie Koalicji Obywatelskiej zapadła decyzja, żeby wrócić do projektu, ale nieco go zmodyfikować.

Chcemy objąć symbol UE ochroną prawną, ale nie zamierzamy tego zrównywać z flagą Polską. W świetle prawa międzynarodowego symbole państwowe podlegają ochronie prawnej, ale Unia Europejska nie ma osobowości prawnej państwa. Dlatego zdecydowaliśmy się na napisanie ustawy - mówi nam jeden z polityków KO.

Jak się dowiadujemy, prezydium klubu Koalicji Obywatelskiej pozytywnie rozpatrzyło już projekt, który następnie został skierowany do konsultacji w kancelarii premiera z ministrem nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciejem Berkiem. Gdy ten zapozna się z proponowanymi przepisami, wówczas zapadnie decyzja, kiedy i w jakim ostatecznie kształcie ustawa trafi do Sejmu.

Jakie kary przewiduje ustawa?

Z jednej strony w ustawie "O symbolach Unii Europejskiej i ich ochronie" przewidziano sankcje za niewłaściwe użycie symboli:

za publiczne wykorzystanie symboli UE w sposób rażąco niezgodny z ustawą (np. komercyjnie lub reklamowo, naruszając powagę symboli): grzywna do 5000 zł albo nagana ;

; za umyślne przeszkadzanie w należytym eksponowaniu symboli UE podczas uroczystości: grzywna do 2000 zł albo nagana.

Autorzy projektu zastanawiają się także nad wprowadzeniem do ustawy kary za publiczne znieważenie, niszczenie, uszkadzanie lub usuwanie symboli UE na równi z symbolami państw obcych. Za to grozi kara ograniczenia wolności, a także pozbawienie wolności do roku.

Widzieliśmy, co działo się w przeszłości. Krystyna Pawłowicz nazywała unijną flagę "szmatą", a Grzegorz Braun kradł tę flagę, deptał po niej i palił. W świetle prawa pozostają bezkarni. To musi się zmienić, aby w przyszłości móc uniknąć podobnych zdarzeń - podkreśla nasz rozmówca z Koalicji Obywatelskiej.