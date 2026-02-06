"Czas na nowego ambasadora w Polsce" - napisał republikański kongresmen Don Bacon. To pierwszy głos w Kongresie wzywający do dymisji Rose'a. "Polski rząd powinien uznać naszego tak zwanego ambasadora za persona non grata i wykopać jego żałosny zadek z kraju" - tak z kolei napisał Luis Moreno, wieloletni zawodowy dyplomata i ambasador USA na Jamajce. Wpisy są pokłosiem oświadczenia ambasadora USA dotyczącego Włodzimierza Czarzastego. "Nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z Marszałkiem Sejmu Czarzastym" - oświadczył Tom Rose.
"Czas na nowego ambasadora" - napisał Bacon na platformie X. Takim komentarzem polityk odniósł się do wypowiedzi Rose'a na temat Włodzimierza Czarzastego. Republikanin jest pierwszym kongresmenem, który zaapelował o zmianę ambasadora w Polsce. Bacon należy do umiarkowanego skrzydła partii i jest częstym krytykiem polityki zagranicznej administracji Donalda Trumpa. Jako emerytowany generał i weteran wojen w Iraku i Afganistanie w ostatnim czasie krytykował też słowa prezydenta USA, umniejszające rolę żołnierzy z państw NATO w Afganistanie.