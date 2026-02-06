W Gliwicach doszło do pożaru mieszkania w pięciokondygnacyjnym budynku. Ewakuowano kilkunastu mieszkańców, jedna osoba trafiła do szpitala.
Do pożaru doszło w czwartkowy wieczór przy ul. Kościuszki w Gliwicach.
Jak informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek, ogień wybuchł w mieszkaniu na parterze pięciokondygnacyjnego budynku.
Straż pożarna ewakuowała 15 osób; pięcioro innych lokatorów samodzielnie opuściło budynek. Do szpitala trafiła jedna osoba.
Akcja gaśnicza zakończyła się około północy.
