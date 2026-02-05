W Rzeszowie rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na zakup i transport generatorów prądu dla mieszkańców Kijowa. Akcja "Solidarni z Kijowem" została zainicjowana przez konsula Ukrainy w Rzeszowie, Vasyla Yordana, oraz Fundację OCG. Organizatorzy podkreślają, że sytuacja w ukraińskiej stolicy jest dramatyczna – po ostatnich atakach połowa miasta pozostaje bez prądu i ciepła, a temperatury spadają nawet do minus 22 stopni Celsjusza.

Rzeszów solidarny z Kijowem – akcja pomocy i zbiórka na sprzęt energetyczny. Na zdjęciu jeden z namiotów, w którym mogą ogrzać się Kijowianie / SERGEI GAPON/AFP / East News

W Rzeszowie ruszyła zbiórka pieniędzy na generatory prądu dla Kijowa, zainicjowana przez konsula Ukrainy i Fundację OCG.

Zebrane środki pozwolą zakupić urządzenia dla mieszkańców, szpitali i domów pomocy społecznej.

Organizatorzy apelują o wsparcie zarówno do firm, jak i osób prywatnych.

Była u mnie obywatelka Ukrainy, która przyjechała z Kijowa. Wczoraj w mieszkaniu miała cztery stopnie. Po ostatnich atakach połowa stolicy jest bez prądu i ciepła. Przy mrozach sięgających 22 stopnie, ponad 1400 namiotów grzewczych to kropla w morzu potrzeb - opowiadał podczas konferencji prasowej Vasyl Yordan.

Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup urządzeń o różnej mocy. Mniejsze generatory pozwolą na tworzenie tzw. strefa ciepła przy blokach mieszkalnych, gdzie mieszkańcy będą mogli się ogrzać i naładować telefony. Większe jednostki trafią do domów pomocy społecznej i szpitali. Jak zapewnia prezes Fundacji OCG, Mariusz Tywoniuk, każda, nawet najmniejsza wpłata ma znaczenie.

Akcja prowadzona jest we współpracy z administracją rządową w Kijowie, co ma zagwarantować, że pomoc trafi do najbardziej potrzebujących. Do inicjatywy dołączył już mielecki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, który wspiera logistykę i transport.

Pierwszy transport generatorów z Rzeszowa ma wyruszyć w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Więcej informacji, w tym konkrety, jak wesprzeć zbiórkę, znajdziecie : TUTAJ .