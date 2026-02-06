Dwaj mężczyźni w środku nocy napadli na stację benzynową w Białymstoku. Zamaskowani, grożąc pracownicy nożem, ukradli kasetkę z pieniędzmi i uciekli. Po drodze gubili monety. Zostali szybko zatrzymani przez policję. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.
Do zdarzenia doszło w połowie stycznia. Zamaskowany mężczyzna z kapturem na głowie wszedł na stację benzynową w Białymstoku i grożąc kasjerce nożem, zażądał wydania gotówki a następnie wyrwał szufladę z pieniędzmi.
Po chwili uciekł wraz ze wspólnikiem, który czekał na niego przed wejściem.
W trakcie ucieczki sprawcy gubili skradzione monety. Łupem padło około 1000 złotych.
Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania sprawców i dość szybko ustalili ich tożsamość – to 43-latek i jego 37-letni kompan. Zostali zatrzymani w mieszkaniu znajomej.
Podczas przeszukania policjanci znaleźli ubrania, w które sprawcy byli ubrani podczas napadu, pistolet gazowy, naboje CO2 oraz dwa noże.
Okazało się, że mężczyźni wcześniej próbowali dokonać rozboju w jednym z osiedlowych sklepów. Wtedy ekspedientce udało się uniknąć napadu dzięki użyciu gazu.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz usiłowania rozboju. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Grozi im kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.