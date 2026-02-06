W archidiecezji krakowskiej rozpoczął się audyt finansowy, a kardynał Grzegorz Ryś zapowiada otwarcie synodu diecezjalnego. Nowy metropolita poinformował również, że ważnym wyzwaniem dla archidiecezji będzie powołanie komisji historycznej niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego w Kościele.

Kard. Grzegorz Ryś / ŁukaszGągulski / PAP

Audyt finansowy w archidiecezji

Nowy metropolita krakowski, kard. Grzegorz Ryś, zlecił przeprowadzenie audytu finansowego w archidiecezji. Pierwsze wyniki mają być znane w marcu.

Ponieważ jedną z odpowiedzialności biskupa jest nadzór nad dobrami materialnymi diecezji, kardynał na początku swojej posługi pasterskiej w Krakowie chce się zorientować, jak wygląda sytuacja archidiecezji w tym wymiarze. Aktualnie audyt jest przeprowadzany. Mam nadzieję, że w pierwszej połowie marca będę mógł coś więcej na ten temat powiedzieć – poinformował ks. Piotr Studnicki, rzecznik archidiecezji.



Pomoc dla potrzebujących

Metropolita koncentruje się także na wsparciu potrzebujących. Przykładem jest zbiórka na rzecz mieszkańców Kijowa, z której środki przeznaczono na zakup agregatów prądotwórczych i urządzeń grzewczych.

Do tej pory zebrano blisko 3 mln zł.



Synod diecezjalny – nowy etap dla Kościoła

Strategicznym planem kard. Rysia jest zorganizowanie synodu diecezjalnego.

Kardynał zapowiedział to w swojej homilii w czasie ingresu do katedry wawelskiej. Jest przekonany, że rozpoczęcie procesu synodalnego jest zanurzeniem się w nurt, którym żyje Kościół powszechny – podkreślił ks. Studnicki.

Synod archidiecezji krakowskiej ma zostać otwarty w połowie marca. Wcześniej kard. Ryś zaprosi wiernych do udziału w procesie synodalnym poprzez list na wielki post. Pod koniec lutego planowane jest spotkanie formacyjne dla księży.



Komisja ds. nadużyć seksualnych

Ważnym wyzwaniem dla archidiecezji będzie powołanie komisji historycznej niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego w Kościele.

Kard. Ryś liczy, że w marcu powstanie ogólnopolska komisja historyczna, a w razie potrzeby zostanie powołana komisja lokalna.

Zarzuty kierowane wobec zmarłego biskupa Szkodonia potwierdzają potrzebę pilnego powołania takiego zespołu – zaznaczył ks. Studnicki.

Nowy metropolita

Kard. Grzegorz Ryś 20 grudnia oficjalnie zaczął pełnić funkcję metropolity krakowskiego. Od tego czasu podjął pierwsze decyzje personalne.

Wyznaczył m.in. nowego kanclerza kurii, ks. dr. hab. Jana Dohnalika, specjalistę prawa kanonicznego, i nowego dyrektora archiwum metropolitalnego, ks. dr. Rafała Szczurowskiego, historyka.

Zdecydował także, że 10 lutego zostanie otwarta na nowo czytelnia Archiwum Kurii Metropolitalnej zamknięta przez poprzedniego metropolitę abpa Marka Jędraszewskiego.