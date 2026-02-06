Przedstawiciele Partii Demokratycznej w USA krytykują czwartkowe oświadczenie ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Thomasa Rose’a o zerwaniu kontaktów dyplomatycznych z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Ich zdaniem takie potraktowanie bliskiego sojusznika potwierdza tezę o "transakcyjnym" podejściu prezydenta Donalda Trumpa do polityki zagranicznej, motywowanym m.in. staraniami o Pokojową Nagrodę Nobla.
Politycy Demokratów z Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów USA odnieśli się do sprawy w mediach społecznościowych.
"Zerwanie stosunków dyplomatycznych z sojusznikiem z powodu małostkowej i niezasłużonej kampanii Trumpa w sprawie Pokojowej Nagrody Nobla... w zasadzie tylko potwierdza tezę o jego 'transakcyjności' i 'nastawieniu na siłę'" - napisano na koncie X.