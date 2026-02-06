W Moskwie doszło do próby zamachu na życie generała porucznika Władimira Aleksiejewa - informują rosyjskie media. Wojskowy trafił do szpitala z ranami postrzałowymi.

/ RMF FM

Do próby zamachu na życie generała porucznika Władimira Aleksiejewa doszło w piątek rano w północno-zachodniej części Moskwy, na trasie łączącej rosyjską stolicę z Wołokołamskiem.

Nieznany sprawca kilkukrotnie strzelił wysokiemu rangą wojskowemu w plecy i uciekł - informuje telegramowy kanał "Baza". Oficer przeżył i trafił do szpitala, jednak stan jego zdrowia nie jest znany.

W miejscu ataku jest mnóstwo służb. Moskiewscy śledczy analizują nagrania z monitoringu i poszukują podejrzanego.

Generał porucznik Władimir Aleksiejew od 2011 roku jest pierwszym zastępcą szefa Głównego Zarządu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. W 2017 roku został odznaczony tytułem Bohatera Rosji.

Kiedy latem 2023 r. członkowie Grupy Wagnera zbuntowali się przeciwko dowództwu rosyjskiej armii i ruszyli na Moskwę, gen. por. Władimir Aleksiejew uczestniczył w negocjacjach z przywódcą wagnerowców Jewgienijem Prigożynem.