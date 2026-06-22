​Ponad 1600 razy interweniowali od niedzieli strażacy, których wzywano do usuwania skutków burz i ulew, przechodzących od weekendu nad Polską - wynika z porannych danych Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej - ponad 300 interwencji - było w rejonie Poznania. W okolicy Szczecina, Krakowa, Wrocławia, Gdańska i Torunia strażacy wyjeżdżali po ponad sto razy. W woj. zachodniopomorskim drzewo uszkodziło dach szkoły. Nad Ełkiem w woj. warmińsko-mazurskim wichura zerwała część dachu budynku wielorodzinnego.

Strażacy usuwający skutki weekendowych nawałnic / Państwowa Straż Pożarna

Ponad 1600 interwencji strażaków od niedzieli w związku z burzami i ulewami nad Polską - podaje Państwowa Straż Pożarna

Nad Ełkiem wichura zerwała część dachu z budynku wielorodzinnego, uszkodzone zostały też okna połaciowe; w budynku mieszka ok. 70 osób.

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Strażacy wyjeżdżali m.in. do powalonych drzew i konarów, połamanych gałęzi oraz podtopionych i zalanych piwnic. W miejscowości Banie (powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie) doszło do przewrócenia się drzewa na budynek szkoły. W wyniku zdarzenia uszkodzeniu uległy dach oraz ściana obiektu. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany - przekazał rzecznik prasowy KW PSP w Szczecinie asp. Dariusz Schacht.

Dziesiątki zgłoszeń, głównie o zalanych piwnicach i garażach, straż pożarna otrzymała po ulewie, która przeszła nad Ełkiem. Praktycznie z całego terenu miasta mamy informacje o lokalnie pozalewanych ulicach, piwnicach i garażach. Mamy też kilka powalonych drzew czy połamanych gałęzi. Wypompowanie wody było konieczne m.in. na ul. Wawelskiej i Targowej - mówił wieczorem PAP oficer prasowy komendy powiatowej PSP w Ełku mł. kpt. Hubert Zawistowski.

Jak relacjonował strażak z Ełku, wiatr zerwał część dachu z budynku przy ul. Wojska Polskiego. Zerwana część wylądowała po przeciwnej stronie jezdni. Strażacy zabezpieczali uszkodzony dach, żeby woda deszczowa nie zalewała mieszkań poniżej. Zabezpieczali też uszkodzone cztery okna połaciowe. W budynku jest 35 lokali, w których mieszka ok. 70 osób

W powiecie kluczborskim w woj. opolskim w wyniku nawałnicy doszło do lokalnych podtopień. Strażacy usuwali z dróg powalone drzewa i nadłamane konary, które tarasowały jezdnie, Na terenie samego Kluczborka zostały zalane ulice.

Pogoda na poniedziałek: burze, grad i upał na południowym wschodzie

Przed nami kolejny pogodowy miks. W poniedziałek Polska podzieli się na dwie strefy pogodowe. Na północy i zachodzie kraju możemy liczyć na sporo słońca - zachmurzenie będzie tam małe i umiarkowane. Inaczej sytuacja wygląda na południu i wschodzie, gdzie chmur będzie więcej, a miejscami pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze, zwłaszcza na terenach podgórskich i w Karpatach. Lokalnie możliwy jest także grad.

Sprawdź, gdzie jest burza:

Sprawdź, jaka jest temperatura:

Synoptycy ostrzegają: podczas burz suma opadów może wynieść od 15 do nawet 35 mm, a na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i na Podkarpaciu lokalnie aż do 50 mm. Temperatura maksymalna będzie mocno zróżnicowana - na Pomorzu termometry pokażą około 22 stopnie Celsjusza, w centrum kraju około 26 stopni, a na południowym wschodzie nawet do 31 stopni. Najchłodniej będzie na samym wybrzeżu, gdzie spodziewamy się około 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych i północno-zachodnich, jednak w czasie burz porywy mogą osiągać nawet 80 km/h. W górach wiatr będzie porywisty.

Noc z poniedziałku na wtorek przyniesie uspokojenie pogody w większości kraju. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie na południowym wschodzie początkowo utrzyma się większe zachmurzenie, z przelotnymi opadami deszczu i zanikającymi burzami, głównie w rejonach podgórskich. Miejscami pojawią się silne zamglenia, a lokalnie także mgła, która może ograniczać widzialność nawet do 500 metrów. W czasie burz suma opadów wyniesie do 10 mm, lokalnie do 20 mm.