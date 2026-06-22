W meczu grupy G piłkarskich mistrzostw świata rozegranym w Vancouver Egipt pokonał Nową Zelandię 3:1, choć do przerwy przegrywał 0:1. To pierwsze zwycięstwo „Faraonów” w historii ich występów na mundialu. Wcześniej w tej samej grupie Belgia zremisowała bezbramkowo z Iranem.

Mohamed Salah zakończył mecz z dwiema bramkami na koncie / BOB FRID / PAP/EPA

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Po remisie Belgii z Iranem było jasne, że spotkanie Nowej Zelandii i Egiptu będzie niezwykle istotne dla układu w grupie G. Stawką meczu dla obu drużyn było nie tylko objęcie pozycji lidera, ale też odniesienie pierwszego zwycięstwa w historii występów w mistrzostwach świata. Egipt i Nowa Zelandia grały już w przeszłości w MŚ, ale zawsze kończyły je bez wygranej.



Dobra pierwsza połowa Nowej Zelandii

Spotkanie miało dwa oblicza. W pierwszej połowie imponowała świetnie zorganizowana Nowa Zelandia. Największe gwiazdy Egiptu - Mohamed Salah i Omar Marmoush - grały dość schematycznie i ich akcje nie przynosiły efektów.

Nowa Zelandia nie ograniczała się też tylko do obrony. W 15. minucie prowadzenie dał jej Finn Surman, który kompletnie niepilnowany popisał się skuteczną główką po dośrodkowaniu z rzutu rożnego.

