"Obroniliśmy Polaków przed paktem migracyjnym. Przekuliśmy porażkę PiS w bezpieczeństwo" - powiedziała Kamila Gasiuk-Pihowicz w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 o pakcie imigracyjnym, który od dziś zaczyna obowiązywać w UE.

Kamila Gasiuk-Pihowicz / Piotr Mazur / RMF FM

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W piątek w krajach Unii Europejskiej wszedł w życie nowy pakt migracyjny. Przewiduje on, że państwa członkowskie mogą wybrać sposób udziału w mechanizmie solidarnościowym - poprzez przyjęcie migrantów, wpłatę finansową lub wsparcie operacyjne. Polska, ze względu na dużą liczbę uchodźców z Ukrainy, została zwolniona z obowiązku udziału w tym mechanizmie. Zwolnienie to nie obejmuje jednak innych rozwiązań przewidzianych w pakcie migracyjnym, które Polska będzie musiała wdrożyć.

Sytuacja Polski migracyjnie jest wciąż trudna. Oczekujemy, że w przyszłości zostaniemy zaliczeni do państw o trudnej przyszłości migracyjnej, co będzie oznaczało zwolnienie z relokacji - przyznała europosłanka Koalicji Obywatelskiej.

Posłowie PiS od miesięcy ogłaszali inwazję imigrantów, inwazja przyszła w liczbie zero - zaznczyła Gasiuk-Pihowicz.

Polska pozostaje w stałym kontakcie z państwami migracyjnymi. To my narzucamy model dyskusji w UE jeśli chodzi o pakt migracyjny - powiedziała Gasiuk-Pihowicz. My dziś w UE nie jesteśmy traktowani jako jakiś kraj przyfrontowy, jesteśmy dziś liderem w Unii w kwestiach bezpieczeństwa - dodała.

Jesteśmy liderem, którzy narzuca tematy całej UE. W temacie bezpieczeństwa byliśmy tymi, którzy powiedzieli, że potrzebujemy finasowania przemysłu obronnego. Ukształtowaliśmy pogram SAFE i pierwsi z niego skorzystaliśmy - podkreśliła europosłanka.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy.